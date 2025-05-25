رسمياً.. محمد رمضان يعود إلى السباق الرمضاني في 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان عن عودته للمنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل جديد، دون الكشف عن تفاصيل العمل أو فريقه الفني حتى الآن.

ونشر رمضان صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ظهر فيها بجوار مجموعة من سياراته الفارهة، وعلّق قائلًا: “بمشيئة الله.. مسلسل رمضان 2026، حابين يكون على قناة إيه”، في إشارة إلى استعداده لخوض تجربة درامية جديدة خلال الشهر الفضيل.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، معبرين عن حماسهم لعودة رمضان إلى الشاشة الصغيرة، ومطالبين بالكشف عن تفاصيل العمل، من قصة وأبطال.

ويُشار إلى أن محمد رمضان كان قد غاب عن الدراما الرمضانية لمدة عامين متتاليين، بعدما شارك العام الماضي ببرنامج “مدفع رمضان”، كبديل عن الظهور في مسلسل درامي.

فيلم “أسد”: ملحمة تاريخية جديدة

بالتوازي مع الإعلان عن مشروعه الرمضاني، يستعد محمد رمضان لعرض فيلمه الجديد “أسد” خلال شهر يوليو المقبل، وهو من إخراج محمد دياب وبطولة رزان جمال، ويُعد من الأعمال التاريخية التي تدور أحداثها في حقبة المماليك، وتحديدًا عام 1280 ميلادية، حيث يجسد رمضان شخصية قائد ثورة العبيد.

الفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب، ويضم نخبة من النجوم منهم ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، وأحمد عبد الحميد، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين السودانيين. ويُعد “أسد” ثاني تجربة لمحمد رمضان في السينما التاريخية، بعد بطولته لفيلم “الكنز” بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

وبين الاستعدادات الدرامية والسينمائية، يبدو أن محمد رمضان يخطط لعودة قوية على أكثر من صعيد خلال عام 2026، وسط ترقب واسع من جمهوره في الوطن العربي.