الوفاء للبدر.. ألبوم جديد وحفلات كبرى لـ محمد عبده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد فنان العرب محمد عبده لطرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان الوفاء للبدر يوم الخميس المقبل، بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة، في عمل يُعد تحية فنية لمسيرة الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن.

ويضم الألبوم خمس أغانٍ من ألحان الموسيقار د. طلال، بمشاركة نخبة من الموزعين الموسيقيين، هم: يحيى الموجي، أمير عبدالمجيد، وليد فايد، وعصام الشرايطي. وكانت شركة روتانا قد أعلنت عن أولى أغاني الألبوم بعنوان “أحد سأل عني”، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حماس واسع من جمهور محمد عبده ومحبي الموسيقى الخليجية.

حفلات عيد الأضحى: أول من يدشّن أرينا الظهران

إلى جانب إصدار الألبوم، يحيي محمد عبده مجموعة من الحفلات الغنائية خلال عيد الأضحى المبارك، أبرزها حفله المنتظر يوم 9 يونيو في المنطقة الشرقية، والذي سيُقام في أرينا الظهران إكسبو، ليكون بذلك أول فنان يُدشّن هذا المسرح الجديد. ويقود الفرقة الموسيقية في الحفل المايسترو هاني فرحات، وقد رُفِع شعار: “فنان العرب محمد عبده يُطل عليكم 9 يونيو ويصنع لحظاتكم طرب الشرقية”.

حفل دار الأوبرا.. نجاح مصري كبير

وكان محمد عبده قد أحيا في مطلع الشهر الجاري حفلًا ضخمًا في دار الأوبرا المصرية، شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورفع لافتة “كامل العدد”. وحرص على الحضور كل من الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لروتانا، وأسامة رشدي مديرها الفني في القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية أبرزهم حميد الشاعري وشذى.

وقدّم محمد عبده خلال الحفل باقة من أبرز أعماله الكلاسيكية والحديثة، إلى جانب مجموعة من الأغاني الجديدة من ألحان د. طلال، حيث تضمن البرنامج الغنائي 13 أغنية، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة أمير عبدالمجيد ووليد فايد.

ويؤكد هذا النشاط الفني المتواصل المكانة الراسخة لمحمد عبده كأحد أعمدة الفن العربي، القادر دومًا على الجمع بين التجديد والوفاء لتاريخه الغنائي الطويل.