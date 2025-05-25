قبّل يدها ورقص معها.. جاستن بيبر يخطف الأضواء في حفل SZA

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم العالمي جاستن بيبر جمهور حفل الفنانة SZA ضمن جولة “Grand National” العالمية التي ينظّمها كندريك لامار، وذلك مساء الجمعة 23 أيار/مايو، في ملعب SoFi بمدينة لوس أنجلوس، حيث صعد إلى المسرح بشكل غير معلن ليؤدي معها أغنية Snooze، وسط تفاعل ضخم من عشرات الآلاف من الحضور.

وظهر بيبر بإطلالة سوداء بالكامل تميّزت بسترة من Balenciaga، وتقاسم أداء الأغنية مع SZA بطريقة حماسية، طبع خلالها قبلات عدّة على يدها، في لقطة لافتة أثارت هتافات الجمهور، فيما واصل الثنائي الرقص معاً حتى نهاية المقطع.

ويُعد هذا أول ظهور حي لجاستن بيبر أمام جمهور واسع منذ مشاركته المفاجئة في مهرجان Coachella 2024، حين اعتلى المسرح لأداء أغنية Essence إلى جانب تيمز وويزكيد. ويأتي هذا الظهور وسط تكهّنات حول حالته النفسية بعد إلغاء جولته العالمية Justice، وتزايد التقارير عن الضغوط المالية التي يواجهها نتيجة ابتعاده عن إصدار أعمال جديدة.

يُذكر أن بيبر كان قد شارك في النسخة الأكوستيك من أغنية Snooze، إلى جانب Young Mazino، Woody McClain، وBenny Blanco، في الفيديو الكليب الصادر عام 2023.

وشهدت الليلة الأولى من حفل SZA في لوس أنجلوس أيضاً استضافة النجمة ليزو، التي شاركت في أداء أغنية Special بنسختها المعدّلة.

ومن المقرّر أن تختتم جولة Grand National محطتها الثالثة في لوس أنجلوس مساء السبت، قبل الانتقال إلى مدينة غلينديل بولاية أريزونا في 27 أيار/مايو.