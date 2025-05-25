موسم مسرحي واعد في عيد الأضحى.. ودنيا سمير غانم في الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد موسم عيد الأضحى 2025 نشاطًا ملحوظًا على صعيد العروض المسرحية، حيث يستعد عدد من أبرز نجوم الفن العربي لتقديم عروض غنائية واستعراضية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير بالتزامن مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو.

يحيى الفخراني يعود بـ”الملك لير”

النجم يحيى الفخراني يقدّم نسخة جديدة من مسرحية “الملك لير” على خشبة المسرح القومي، وذلك بعد تأجيلات متكررة استمرت لأشهر. وتُعد هذه المرة الثالثة التي يؤدي فيها الفخراني دور الملك لير في مشواره الفني، ويشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، عابد عناني، طارق الدسوقي، والعمل من إخراج شادي سرور. وتدور أحداث المسرحية حول الملك الذي يُقرر تقسيم أملاكه بين ابنتيه المنافقتين، بينما يستبعد الابنة الصغرى الصادقة، ليتعرض لاحقًا للخذلان والطرد من قِبلهما، فلا يجد مأوى إلا عند ابنته المخلصة.

عرض جديد لبيومي فؤاد في الكويت

ويخوض الفنان بيومي فؤاد تجربة مسرحية مختلفة بعنوان “الطقاقة”، إلى جانب شيماء سيف وعدد من نجوم المسرح الخليجي، من تأليف محمد أكبر وإخراج خالد علي المفيدي. تُقدّم المسرحية على مسرح موفنبيك في قاعة المؤتمرات بالكويت اعتبارًا من 5 يونيو، وتتناول قصة فتاة تُعاني من حالة مسّ شيطاني، لتتخذ الأحداث منحى دراميًا مشوّقًا ينتهي بكشف خفايا غير متوقعة.

لقاء الخميسي تعود بـ”الملك وأنا”

وتعود الفنانة لقاء الخميسي إلى خشبة المسرح بعد انقطاع طويل، من خلال مسرحية “الملك وأنا” على مسرح البالون، وهي مسرحية غنائية استعراضية من إعداد وإخراج محسن رزق. وتتناول العمل قصة ملك جزيرة يستعين بمدرّسة إنجليزية لتعليم أولاده، ما يخلق صدامًا ثقافيًا بين الشخصيات. يُشارك في العرض فريد النقراشي، هدى هاني، وعدد من الفنانين الأطفال.

تنوع وتجدد في الموسم المسرحي

تعكس العروض المرتقبة لموسم عيد الأضحى 2025 تنوعًا فنيًا بين الكلاسيكي والمعاصر، وبين الطابع الدرامي والكوميدي، في خطوة تستهدف إعادة الجمهور إلى صالات المسرح، وتعزيز الحضور الثقافي والفني في عطلة العيد. ومن المنتظر أن تشكّل هذه الأعمال محطات فنية بارزة، تُعيد إحياء تقاليد المسرح العربي في مواسم الأعياد.