بين موازين وأعياد بيروت.. ماجدة الرومي تستعد لصيف فني حافل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة ماجدة الرومي حالة من النشاط الفني المكثف خلال موسم حفلات صيف 2025، حيث تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية المميزة في كل من المغرب ولبنان، إلى جانب تحضيراتها لمشاريع غنائية جديدة من المقرر الكشف عنها قريبًا.

موعد حفل ماجدة الرومي في مهرجان موازين

أعلن مهرجان موازين إيقاعات العالم عن مشاركة ماجدة الرومي في الدورة العشرين، التي ستُقام في العاصمة المغربية الرباط بين 19 و28 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء من العالم العربي والعالم.

ومن المقرر أن تُحيي ماجدة الرومي حفلها يوم السبت 28 يونيو 2025 على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس. وقد روج الحساب الرسمي للمهرجان للحفل عبر إنستغرام قائلاً: “كل إطلالة لها هي حدث، وكل حفلة بصوتها هي ذكرى.. ماجدة الرومي في حفل استثنائي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، يوم السبت 28 يونيو 2025.. موعد مع الإبداع الأصيل والكلمة النبيلة”.

ويُشارك في دورة هذا العام من مهرجان موازين عدد كبير من نجوم الغناء العرب، من بينهم نانسي عجرم، راغب علامة، وائل جسار، تامر عاشور، ديانا حداد، كارمن سليمان، ميريام فارس، زياد برجي، وروبي، وغيرهم. وتُفتتح الدورة بحفل لكارمن سليمان يوم 19 يونيو، التي وصفها المنظمون بأنها “صاحبة الصوت الفريد والحضور الآسر”.

حفلة ماجدة الرومي في أعياد بيروت

إلى جانب مشاركتها في مهرجان موازين، تُحيي ماجدة الرومي حفلًا آخر ضمن فعاليات مهرجان أعياد بيروت، وذلك يوم 8 يوليو المقبل، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. ويُقام الحفل تحت شعار “رجعت الأعياد لبيروت”، في محاولة لإعادة البهجة إلى العاصمة اللبنانية بعد أشهر من التحديات والأزمات.

وتُقام النسخة الجديدة من مهرجان أعياد بيروت 2025 في الفترة من 8 إلى 28 يوليو، برعاية وزارة السياحة اللبنانية، في الواجهة البحرية للمدينة، بمشاركة عدد من نجوم الغناء، من أبرزهم إليسا، جوزيف عطية، آدم، الشامي، وغيرهم.

بهذا النشاط الفني المتواصل، تواصل ماجدة الرومي ترسيخ حضورها كأيقونة فنية عربية، تمزج بين الرقي، الرسالة، والصوت القادر على ملامسة القلوب عبر الأجيال.