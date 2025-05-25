ابنة أصالة  تكشف هوية المتسبب في غلق عيادتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن سبب غلق عيادتها التجميلية في القاهرة، مؤكدة أن الأمر يعود إلى تأخر المحامي الخاص بها في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترخيص العيادة، ما أدى إلى قرار الإغلاق المؤقت من قبل الجهات الرسمية.

وخلال ظهورها في برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، قالت شام: “غلق عيادتي غلطة المحامي، اتأخر شوية في توقيت إجراءات العيادة”. كما ردّت على الانتقادات التي وُجّهت إليها بسبب عملها في مجال التجميل رغم عدم كونها طبيبة، مؤكدة أن “الطب والعلم بيكملوا بعض، والكيميائيين هم من يصنعون مستحضرات التجميل، فالعلم والطب متكاملان”.

وبحسب بيان رسمي، جاء قرار الغلق بناءً على القرار رقم 299 الصادر في 15 أبريل، وذلك لوجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية، ضمن جهود وزارة الصحة في مراقبة وضبط أداء المنشآت الطبية والعيادات الخاصة. وقد تم تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها للجهات المعنية.

وبعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من وزارة الصحة المصرية وإدارة العلاج الحر، أعادت شام الذهبي افتتاح العيادة واستأنفت العمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى إنهاء جميع الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.

وقد وجّهت شام شكرها لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر على الدعم والتعاون، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والمهنية ساهمت في تسريع إجراءات الترخيص، وعكست التزام الدولة بدعم الكيانات الجادة في القطاع الطبي.

وأعربت عن التزامها الكامل بالضوابط الصحية، وحرصها على تقديم خدمات تجميلية متطورة وآمنة، تواكب أحدث التقنيات وتلبي تطلعات العملاء داخل مصر وخارجها.

من جانبها، حرصت الفنانة أصالة على دعم ابنتها برسالة مؤثرة عقب الأزمة، كتبت فيها: “أنتوا النور اللي بحياتي.. أنتوا أجمل استثماراتي.. والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله.. والله أدرى فينا.. الله يحفظكم”.