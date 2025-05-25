عمرو يوسف يُثير حماس الجمهور بتصريح مفاجئ عن فيلم “السلم والثعبان٢”

يواصل الممثل المصري، عمرو يوسف، تصوير فيلمه الجديد “السلم والثعبان٢” حيث أكد “يوسف” في تصريحات إعلامية و صحفية أنه ليس جزءًا ثانيًا للفيلم الذي تمّ تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات لكنه فقط ينتمي لسلسة افلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة “جيمس بوند” مثلاً.

الفيلم من إحراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف احمد حسني ويشارك في بطولته عدد من الممثين أبرزهم: اسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، آية سليم وغيرهم ويُعد هذا التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثيّة “اولاد رزق”.

على صعيد أخر، ينتظر عمرو يوسف عرض فيلمه الجديد “درويش” ويجسّد فيه عمرو يوسف دور نصّاب يتحوّل لبطل شعبي بالصدفة .

الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي. يشارك في بطولة “درويش” عدد من الممثلين منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال وهو من إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج مشترك بين VOX Studios، وOne to One Productions، وFilm Clinic، وFilm Square.

الجدير بالذكر أن الممثل عمرو يوسف هو النجم الاكثر تحقيقًا الإيرادات عام ٢٠٢٤ بفيلمَيه “شقّو” و”أولاد رزق٣”.