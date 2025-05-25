شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تعلن تعرض والدتها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة مروة نصر عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، وطالبت جمهورها بالدعاء.

وكتبت مروة نصر: اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهم يا شافي يا معافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما وهون عليها كل ألم، وطهر جسدها وعافها وأعف عنها يا أرحم الراحمين.

وكانت قد طرحت المطربة مروة نصر أحدث أغانيها بعنوان "بقيت جبروت"على جميع المنصات المختلفة، والتى جاءت بتقنية الـ ai الحديثة.