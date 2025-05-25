شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها.. مسيرة فنية حافلة من الجامعة إلى النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة وفاء عامر اليوم الأحد 25 مايو، بعيد ميلادها، في ظل مسيرة فنية طويلة أثرت خلالها السينما والمسرح والدراما التليفزيونية بأعمال لا تُنسى.

انطلقت عامر من مسرح كلية الآداب في الجامعة، حيث أضاءت شغفها الأول بالتمثيل، لتنطلق بعدها إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وتشارك في أعمال فنية خلال دراستها، قبل أن تخطو أولى خطواتها الاحترافية بأدوار صغيرة، سرعان ما لفتت الأنظار كوجه جديد واعد.

من الأدوار الثانوية إلى نجومية الدراما والسينما

برزت وفاء عامر في أعمال درامية شهيرة مثل "ذئاب الجبل" و"ليالي الحلمية" و"رأفت الهجان" و"أقوى من الطوفان"، قبل أن تنتقل إلى السينما في أواخر الثمانينيات، حيث شاركت في أفلام لعباقرة الكوميديا وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام.

ومع تطور مسيرتها، انتقلت من الأدوار الثانوية إلى مرحلة النضج الفني، حيث اكتسبت ثقة الجمهور وأصبحت علامة مسجلة في المشهد الفني، لتتوالى أدوار البطولة التي أبرزت موهبتها في السنوات الأخيرة.

إنجازات متنوعة بين السينما والمسرح والدراما

قدمت عامر عددًا كبيرًا من الأعمال البارزة، منها في السينما:

"كشف المستور"، "التحويلة"، "الجراج"، "أمواج الغضب"، "كف القمر"، "الليلة الكبيرة"، و"كارما".

وفي الدراما التليفزيونية:

"قلب الأسد"، "التوأم"، "ضد التيار"، "كعب داير"، "شط إسكندرية"، "نسر الصعيد"، و"جبل الحلال".

كما أثرت المسرح بأعمال مثل:

"جواز على ورق طلاق"، "حلو وكداب"، "شقاوة"، و"نقول إيه".