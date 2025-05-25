نجوم ليسوا بأشخاص خطفوا الأنظار في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 11:54 صباحاً - أُسدل الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي، وانتهت العروض التي كان أغلبها مصدر إلهام وإبهار للجمهور، بينما كان هناك عروض أخرى من نجوم لم يكونوا من البشر، بل كانوا من عناصر غير متوقعة استطاعت أن تخطف الأضواء وتجذب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حدٍ سواء.

ففي حين يشتهر مهرجان كان بمكانته السينمائية، إلا أن هناك لحظات عفوية وإنسانية غالبًا ما تبقى في الذاكرة لأطول فترة.

نحلة تشن هجوماً على أبطال فيلم Eddington

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في رابع أيام مهرجان كان السينمائي، كانت السجادة الحمراء لفيلم Eddington للنجمة إيما ستون وخواكين فينيكس مميزة للغاية. ولم يكن تميز الرد كاربت نابع من أناقة وجمال النجوم والمشاهير فقط، بل كانت هناك لقطة طريفة لفتت الأنظار، حيث استطاعت نحلة أن تتصدر المشهد وتقتحم رد كاربت المهرجان الذي يحظى بتأمين شديد جداً، بل وأثارت ذعر ورعب إيما ستون التي كانت تحاول تفادي ملامسة النحلة لها.

في مقطع الفيديو الذي يُظهر النحلة، تظهر ستون أثناء التقاط صورًا مع بيدرو باسكال وأوستن بتلر. وفاجأة، لاحظت نحلة تحلق فوقها مباشرةً وأشارت إليها، مما أجبرها على مقاطعة التصوير لتبتعد عن الحشرة ضاحكة. ولحسن الحظ، هرع زملاؤها النجوم لإنقاذها ومنع أي لسعات، كما يمكن رؤية بتلر، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو ينفخ لفترة وجيزة في اتجاه النحلة الفضولية، بينما كان باسكال، البالغ من العمر 50 عامًا، يضربها.

ديك رومي يتصدر المشهد

في رد كاربت مهرجان كان السينمائي في يومه الخامس الذي وافق اليوم 17 مايو، يبدو أن هناك ضيفاً من نوع آخر غير النجوم والمشاهير اقتحم رد كاربت المهرجان في مشهد كوميدي، حيث ظهر للمرة الأولى ديك رومي بمهرجان كان السينمائي.

وقد تفاجأ الجمهور والحضور والمنظمين بوجود ديك رومي بمهرجان كان السينمائي، وقد تبين أنه ضيف يرتدي زي ديك رومي، وقد وقف والتقط صورة تذكارية مع المخرج الفرنسي هوغو ديفيد وباقي فريق عمل فيلم "I Love Peru" الذي تم إقامة رد كاربت صغيرة له بالمشاركة مع رد كاربت فيلم Die my love للنجمة جينيفر لورانس وروبرت باتينسون.

حمامة على الرد كاربت تحلق للسلام

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الفنانة والناشطة الفرنسية غيلا كلارا كيسوس بدلاً من اصطحاب رفيق تقليدي، أحضرت حمامة بيضاء، وأطلقتها وسط السجادة الحمراء في رمزٍ لافتٍ للسلام والحرية. وقد أثارت هذه اللحظة العفوية إعجاب الحضور، وإن كان قد بدا عليهم بعض الدهشة، حيث حلّق الطائر فوق حشد المهرجان المتألق.

الكلبة فيليسيتي

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أصبحت كلبة تُدعى فيليسيتي حاضرة بقوة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت في أفلام مثل Mission Impossible، و Highest 2 Lowest بفساتينها البراقة. وتعود ملكية فيليسيتي إلى الناشطة الفرنسية في مجال حقوق الحيوان، جوليا دي كادينيه، التي أسست حملة "لا لحوم للكلاب" وأنقذت الجرو من مسلخ عام 2018. وقد قالت عن إحضار كلبتها إلى هذا الحدث الذي يزخر بالنجوم: "إنه لأمرٌ مُبهجٌ وداعمٌ رائعٌ لما نقوم به".

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الكلب ميسي

قبل توافد النجوم في أول أيام مهرجان كان السينمائي 2024، كان الكلب ميسي- بطل فيلم Anatomy of a Fall- من بين أول من خطوا السجادة الحمراء. وجاء حضور ميسي مع مدربته الفرنسية لورا مارتن.

وأعلنت شركة الإنتاج D18 Paris عن اختيار الكلب ميسي لبطولة مسلسل تليفزيوني قصير جديد خاص به، سيأخذ من خلاله المشاهدين لتجربة مهرجان كان السينمائي من منظوره ككلب، وقد لعب ميسي في الفيلم دور سنوب.

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قُبلة لكلب على رد كاربت المهرجان

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اصطحبت كاري فيشر كلبها على رد كاربت مهرجان كان السينمائي عام 2016، وظهرت عالرد كاربت وهي تُقبِّل كلبها لحضور عرض فيلم "The Handmaiden" (Agassi or Mademoiselle) ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي التاسع والستين.

الترويج بـ نسر

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سار على السجادة الحمراء لمهرجان كان "نسر" استُخدم للترويج لفيلم الرسوم المتحركة "Over the Hedge" للمخرجين الأمريكيين كاري كيركباتريك وتيم جونسون خارج المنافسة في مهرجان كان السينمائي التاسع والخمسين عام 2006.

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