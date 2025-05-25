ظهور استثنائي لأبنة أحمد حلمي ومنى زكي يشعل السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 11:54 صباحاً - أثارت لي لي أحمد حلمي، الابنة الكبرى للنجمين أحمد حلمي ومنى زكي، اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهرت في مقابلة عبر إحدى المنصات الأجنبية، وقد جذبت الانتباه بخفة ظلها وتلقائيتها التي عكست شخصيتها التي اتسمت بالمرح والذكاء.

الملوخية والكشري كانا الدليل

الجمهور يتفاعل: "نسخة من منى زكي"

في لفتة طريفة خلال اللقاء، طُلب منأن تصف موطنها دون ذكر اسمه مباشرة، لترسم صورة حية من خلال حديثها عن الملوخية والكشري، وبعض الأغاني الشعبية المعروفة، مما أضفى على اللقاء روحًا مرحة لاقت استحسان الجمهور والمذيع على حدٍ سواء.وعقب انتشار مقطع المقابلة، ضجت منصات التواصل بتعليقات أشادت بـ، ليس فقط لأسلوبها المرح، بل أيضًا بسبب الشبه اللافت بينها وبين والدتها منى زكي، حيث وصفها الكثيرون بأنها "النسخة المصغرة" من والدتها.

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من شغف الفن والموضة إلى مشروع شخصي.. من هى لي لي أحمد حلمي؟

، المولودة عام 2004 والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، تتابع دراستها في الهندسة المعمارية بجامعة برايتون في بريطانيا، لكنها منذ سن المراهقة أظهرت اهتمامًا خاصًا بالفن والموضة. وأطلقت مشروعًا فنيًا خاصًا بها، يتضمن الرسم اليدوي على الملابس، كوسيلة للتعبير عن ذاتها بأسلوب فني فريد.

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