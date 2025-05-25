بعد تصدرها الترند..هذا ما حققته أغنية ملكة جمال الكون لـ تامر حسني والشامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 11:54 صباحاً - حقت أغنية "ملكة جمال الكون" للنجمين تامر حسني والشامي، نجاحاً جماهيرياً عقب طرحها أمس السبت على قناة كلٍ منها بموقع "يوتيوب"، إذ تخطت الأغنية الـ 2 مليون مشاهدة، الأمر الذي ساهم في تصدرها لترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل".

مرح ورومانسية وأجواء صيفية

وجاءت أغنية "" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في إطار رومانسي مرح، حيث عبر الثنائي تامر حسنيعن حبهما الشديد للفتايات اللواتي وقعن في غرامهن، بكلمات جاء فيها: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي... تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي، فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي... أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي".

ويُحسب لصناع تلك الأغنية تصويرها في أماكن بها مناظر طبيعية خلابة على البحر مما أضفى شكل جمالي لها جاء متناسقاً مع الحالة التي تتحدث عنها.

"ملكة جمال الكون" من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

موقف طريف ورسالة معبرة

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الروح الجميلة التي لمسها محبي وجمهور، انتقلت إلى الحسابات الخاصة بكل نجم على منصات التواصل الاجتماعي، البداية كانت من خلال "" الذي روج للفيديو كليب قبل طرحه بطريقة طريفة، في مشهد جمعهوقت التحضير له، مرفقاً به تعليق دلل على هذه الحالة الجميلة: "بعد ياسطى دي يا، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر أبو الشوام الغالي".

وعقب طرح الأغنية، عبر الشامي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته، معتبراً النجم تامر حسني بمثابة شقيقه الأكبر: "هيت الصيف على الساعة 4 مع اخي الكبير وحبيبي...بحكبم".

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تامر حسني والشامي في دبي نهاية مايو الجاري

يُذكر أنه سوف يحيي الفنانان تامر حسني والشامي حفلاً غنائيًا مشتركًا لأول مرة في تاريخهما الفني على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي ‏يوم 31 مايو 2025، في ليلة موسيقية تُجسد لقاءً بين جيلين فنيين: "نجم الجيل" تامر حسني، و"الصوت العَصري" الشامي.‏

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نشاط فني

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على جانبٍ آخر يعيش، "نجم الجيل"حالة من النشاط الفني، إذ ينتظر طرح فيلمه الجديد "ريستارت" يوم 29 مايو الجاري بدور السينما، وهو العمل الذي ينافس به في موسم أفلام عيد الأضحى لهذا العام، ويجمعه بعدد من النجوم منهم باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت وآخرين. ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها في المجتمع، فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند. وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائيوهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا؛ فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما؛ فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

وأيضاً يستعد تامر لطرح ألبومه الجديد "لينا معاد" الذي ينافس به في موسم صيف هذا العام، والذي يطرح أغانيه بطريقة "السينجل" أي أغنية كل أسبوع وهى طريقة اتبعها الكثير من نجوم عالم الغناء في الأونة الأخيرة، حيث أوضح في وقتٍ سابق عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" أن أغاني فيلمه القادم "ريستارت" – المقرر عرضه في دور السينما ‏يوم 29 مايو – ستُضاف إلى الألبوم كـ "bonus tracks"، لتكون متاحة على جميع المنصات الموسيقية. ‏ وأضاف: "أغاني الفيلم خاصة بأحداث جوا الفيلم، بس موجودة في الألبوم عشان كل الـplatforms يبقى عليهم إنتاج العام كله مع ‏بعض"‏.

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