ميرنا وليد - بيروت - حقق نجم مواقع التواصل الإجتماعي عبد الله عقيل فوزاً كاسحاً في الإنتخابات البلدية متصدراً اول ثلاثة في عضوية البلدية وهو مستقل في دير الزهراني.

وانهالت التعليقات المهنئة لعبد الله عقيل حيث أنه محبوب جداً، ومن بين التعليقات التي هنأته :"ما بتلبق لغيرك"، "ألف مبروك بتستاهل" ، "عقبال النيابة"، "شو ما عملت بيلبقلك ويموتوا بسمهم الي ما بيحبوك"، "مبروك ما حدا بيستهلها غيرك"، "يا ريت فينا ننتخبكالف مبروك"، "قلبك طيب ومحب وخدوم"، "والله بتستاهل يا عبداللة ، مواقفك ما بتنتسى ، أهل دير الزهراني انتخبو عبدالله".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله عقيل يحصد نسبة أصوات كاسحة في دير الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.