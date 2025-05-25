سعر خيالي لحقيبة نسرين طافش

ميرنا وليد - بيروت - إطلالة كاجوال اعتمدتها الممثلة السورية نسرين طافش مكونة من بنطلون أبيض وتوب Tank Top بسيط وأنيق باللون ذاته، مع حزام بيج أنيق أضاف لمسة دفء للمظهر العام. ونسّقت معها جاكيت صوفي فاخر من توقيع دار Louis Vuitton، يبلغ سعره نحو 3070 دولار.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها بحذاء رياضي من طراز Tennis 1977 من تصميم دار Gucci، مزين بشعار العلامة المزدوج "G"، ويبلغ سعره 790 دولار.

أما أكثر ما لفت الأنظار في الإطلالة، فكانت الحقيبة النادرة التي حملتها في يدها، من إصدار محدود لدار Hermès، وهي من طراز Birkin Sellier Faubourg House باللون الأبيض. وتُعد هذه الحقيبة من القطع النادرة والنفيسة، حيث يصل سعرها أكثر من 300 ألف دولار.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش"، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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