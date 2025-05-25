فستان زفاف ستيفاني عطالله صُمم لها خصيصاً .. وهذه كل المعلومات عنه

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله بزفافها من الفنان اللبناني جوزيف عبد المغني المعروف فنيًا باسم "زاف"، مساء السبت 24 أيارمايو الجاري، في حفل اتسم بالرقي والرومانسية، ليُكلّل حب استمر لأكثر من أربع سنوات.



اختارت ستيفاني إطلالة ناعمة وبسيطة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان زفاف صُمّم خصيصًا لها من دار جورج حبيقة، بتنسيق مشترك مع خبير الموضة إبراهيم فخر الدين. وقد استوحي الفستان من الطراز الأوروبي، وجاء بخامة فاخرة وتصميم أنيق يليق بالمناسبة الخاصة.

يُذكر أن ستيفاني وزيف أعلنا ارتباطهما رسميًا منذ أربع سنوات، وتوّجت علاقتهما بخطوبة تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر، لتكلل هذه المسيرة العاطفية بزواج وصفه المحبون بأنه عاطفي وهادئ، يعكس انسجام الثنائي على الصعيدين الفني والإنساني.