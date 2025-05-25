هذه مستجدات دينا داش الصحية

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كشفت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي دينا داش أنها تستعد للخضوع لعملية جراحية اليوم، نشرت فيديو جديد على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فسرت فيه أنها تعرضت لعدة مضاعفات منذ الولادة وتستعد لإجراء عملية جراحية.



وتابعت:"الناس فاكرة إنها تعرف عني كل حاجة بس دا مش حقيقي أنا حياتي خاصة جدا وبظهر بس الجانب اللى أحب أظهره كلنا بشر ومعنديش رسالة معينة من اللى أنا بقوله دا بس ادعولي، مش عايزة اخضكوا عليا أنا كويسة وأهلي كويسين بس الأمومة مش سهلة".

وكانت دينا قد أعلنت يوم 8 أيار مايو عن ولادة طفلها الثاني.