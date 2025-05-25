ميرنا وليد - بيروت - منذ أيام قليلة شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلاله تعرضها للتحرش من قبل أحد الشبان، وانهالت التعليقات المعتبرة أن الموضوع لا يستحق كل ذلك وأنها ليست عملية تحرش.
فخرجت نادين بفيديو ردت فيه على ذلك راويةً أنها لم تكن تقف أمام المصعد بل كانت تقف في الباركينغ حين قام الشاب بالمجيء إليها ليسألها إذا كانت تريد أن تصعد معه في المصعد الخاص بأحد المراكز التجارية.
وشعرت نادين بأمر مريب حيث أنه دخل إلى مكان المصعد وعاد إليها مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التشكيك .. نادين نسيب نجيم تروي تفاصيل حادثة التحرش التي تعرضت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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