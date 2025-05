مهرجان كان يسدل الستار على دورته الـ 78 .. وهذه لائحة الفائزين كاملةً

ميرنا وليد - بيروت - لجنة تحكيم الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، برئاسة الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، وعضوية كل من الممثلة والمخرجة الأمريكية هالي بيري، المخرجة وكاتبة السيناريو الهندية بايال كاباديا، الممثلة الإيطالية ألبا روهورشر، الكاتبة الفرنسية-المغربية ليلى سليماني، المخرج الوثائقي والمنتج الكونغولي ديودو حمادي، المخرج وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ-سو، المخرج وكاتب السيناريو والمنتج المكسيكي كارلوس ريغاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونغ، أعلنت عن قائمة الفائزين من بين 22 فيلمًا شاركت في المسابقة الرسمية لهذا العام.



الأفلام الروائية الطويلة

السعفة الذهبية (Palme d’Or)

حادث بسيط (UN SIMPLE ACCIDENT)

جعفر بناهي

الجائزة الكبرى (Grand Prix)

قيمة عاطفية (AFFEKSJONSVERDI / SENTIMENTAL VALUE)

يواكيم ترير

جائزة لجنة التحكيم (مشتركة)

صِرَاط (SIRÂT)

أوليفر لاكس

صوت السقوط (SOUND OF FALLING)

ماشا شيلينسكي

أفضل إخراج

كليبر مندونسا فيليو عن فيلم العميل السري (O AGENTE SECRETO / THE SECRET AGENT)

أفضل سيناريو

جان-بيير داردين ولوك داردين عن فيلم أمهات شابات (JEUNES MÈRES)

أفضل أداء نسائي

ناديا ميليتي في فيلم الصغيرة الأخيرة (LA PETITE DERNIÈRE) إخراج حفصة حرزي

أفضل أداء رجالي

فاغنر مورا في فيلم العميل السري (O AGENTE SECRETO) إخراج كليبر مندونسا فيليو

جائزة خاصة

عصر النور القوي (KUANG YE SHI DAI / RESURRECTION)

بي غان



الأفلام القصيرة

السعفة الذهبية

سعيد لأنك مت الآن (I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW)

توفيق برهوم

تنويه خاص

علي (ALI)

عدنان الراجيب



نظرة ما (Un Certain Regard)

جائزة "نظرة ما"

النظرة الغامضة للفلامنغو (LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO / THE MYSTERIOUS GAZE OF THE FLAMINGO)

دييغو سيبيديس (الفيلم الأول)

جائزة لجنة التحكيم

شاعر (UN POETA / A POET)

سيمون ميسا سوتو

أفضل إخراج

عرب ونصار ناصر عن فيلم كان يا ما كان في غزة (Once Upon a Time in Gaza)

أفضل ممثل

فرانك ديلان عن فيلم قنفذ البحر (Urchin) إخراج هاريس ديكنسون

أفضل ممثلة

كليو ديارا عن فيلم الضحك والسكين (O Riso e a Faca / I Only Rest in the Storm) إخراج بيدرو بينيو

أفضل سيناريو

مقعد خلفي (PILLION)

هاري لايتون (الفيلم الأول)

الكاميرا الذهبية (Caméra d’Or)

جائزة الكاميرا الذهبية

كعكة الرئيس (THE PRESIDENT’S CAKE)

حسن هادي (أسبوع المخرجين)

تنويه خاص

ظل والدي (MY FATHER’S SHADOW)

أكينولا ديفيز جونيور (نظرة ما)

La Cinef

الجائزة الأولى

الصيف الأول (FIRST SUMMER)

هيو غايونغ

KAFA، كوريا الجنوبية

الجائزة الثانية

12 لحظة قبل مراسم رفع العلم (12 MOMENTS BEFORE THE FLAG-RAISING CEREMONY)

تشو تشي تشنغ

أكاديمية بكين للسينما، الصين

الجائزة الثالثة (مشتركة)

الفتى الزنجبيل (GINGER BOY)

ميكي تاناكا

ENBU Seminar، اليابان

شتاء في مارس (WINTER IN MARCH)

ناتاليا ميرزويان

أكاديمية الفنون الإستونية، إستونيا



جائزة CST لأفضل فنان-تقني

روبن إيمبينس (مدير التصوير) وستيفان تيبو (مهندس الصوت) عن فيلم ألفا (ALPHA) إخراج جوليا دوكورنو.

جائزة CST لأفضل فنية شابة في مجال السينما

إيبونين مومنسو، مديرة التصوير في فيلم كونيمارا (CONNEMARA) إخراج أليكس لوتز.