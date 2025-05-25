بعد ساعات قليلة على طرحها.. "ملكة جمال الكون" لـ تامر حسني والشامي تتخطى هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - تمكنت أغنية "ملكة جمال الكون" التي طرحها اليوم المصري تامر حسني بالتعاون مع الفنان السوري الشامي كديو غنائي من تجاوز حاجز المليون والـ 100 ألف مشاهدة بعد 6 ساعات فقط على طرحها، كما إحتلت المرتبة الثانية في الترند على يوتيوب.



وقد أطلق الفنان السوري الشاب الشامي بالتعاون مع الفنان المصري تامر حسني ديو غنائيًا جديدًا بعنوان "ملكة جمال الكون"، في عمل فني ينبض بالحيوية ويقدّم مزيجًا موسيقيًا يجمع بين المقسوم والدبكة الشرقية في قالب عصري متجدّد.

الأغنية، التي شارك الثنائي في كتابتها وتلحينها، تحمل توقيعًا مزدوجًا في كل تفاصيلها الفنية، إذ تولى الشامي مع إليان دبس مهمة التوزيع، ما أضفى على العمل لمسة شرقية بإيقاع صيفي مميز.

أما الإخراج، فكان من نصيب تامر حسني نفسه، الذي حرص على تقديم الكليب بأجواء مرحة وصيفية مليئة بالألوان والرقص والدبكة، وقد تم تصويره في منطقة الدامور اللبنانية، المعروفة بجمال طبيعتها وشواطئها الزرقاء.