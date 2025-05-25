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نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد فى مسرح الجيزويت

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نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد فى مسرح الجيزويت

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل المطربة نغم صالح بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" بحفل غنائي على مسرح الجيزويت بالقاهرة، مساء السبت 31 مايو.


وتقدم نغم صالح العرض الحي الأول لأغنيات ألبومها الجديد الذي تصدرت أغنياته تريندات السوشيال ميديا عند صدورها فرادى، خاصة أغنية "طوفان" التي حققت 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب وأكثر من عشر ملايين على تيك توك، مرورا بأغنيتها الجديدة "دنيا دايرة" التي قدمت فيها الغناء الشعبي لأول مرة وتصدرت كلماتها "ضعفي مش لايق ع التوب" تريند تيك توك.


ويضم ألبوم نغم "شلق" خمس أغنيات، تختتمها بأغنية "الزار" قبيل موعد الحفل بيوم، وتبتكر خلال الألبوم لونا موسيقيا جديدا مزيج بين الطرب والراب والفلكور والإيقاعات الشعبية والمواويل.


نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الفرق المستقلة حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، منها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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