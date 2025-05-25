شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي: مشاركتي في عرض "صوت وصورة" لكوكب الشرق وسام على صدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها البالغة باختيارها للمشاركة في العرض المسرحي الموسيقي "صوت وصورة"، الذى يعود بسحر "كوكب الشرق" أم كلثوم إلى القاهرة على مسرح قصر النيل، قائلة لـ"الخليج 365": "أنا فى منتتهى السعادة لمشاركتى فى هذا العمل التاريخى الذى أعتبره وسام على صدرى".

وكشفت ناجي عن مفاجأة غير مسبوقة للجمهور، حيث سيُقدم العرض أغنية جديدة من كلمات وألحان مُستوحاة من تراث الست، تُغنى لأول مرة على المسرح نفسه الذي وقفت عليه أم كلثوم قبل نصف قرن.

العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، بمشاركة مجموعة من الفنانين، في حفل يُنتظره عشاق التراث الكلاسيكي.

وأضافت ناجى أن العرض يجسد سيرة ومسيرة أم كلثوم الفنية بأسلوب مبتكر، يدمج بين الغناء الحي، السرد الدرامي، والمؤثرات البصرية المبهرة.

وتؤدي مروة ناجي باقة من الأغنيات الخالدة، في أداء يُحيي روح الطرب الأصيل، وذلك يوم الخميس الموافق 29 مايو الجارى على مسرح قصر النيل الذي شهد آخر حفلات الست عام 1973.