من بينها تيتو.. طارق العريان يقدم أجزاء جديدة لـ3 من أبرز أفلامه

"السلم والثعبان" بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال

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"تيتو" بدون أحمد السقا

نسخة جديدة من "ولاد رزق"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 11:54 مساءً - يخوض المخرج، عدداً من التجارب السينمائية الجديدة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يُعيد 3 من أبرز أفلامه إلى الواجهة مُجدداً، ويُقدم منها أجزاء جديدة، وذلك استغلالاً لحالة النجاح التي حققتها تلك الأعمال وقت عرضها، وارتباط الجمهور بها على مدار سنواتٍ طويلة.القاسم المشترك بين الـ3 أفلام المُرتقبة، هو تقديم نسخ سينمائية جديدة بقضايا وموضوعات مختلفة، وليست امتداداً للأجزاء الأولى؛ إذ إنها ستكون بأبطالٍ جدد تماماً، الأمر الذي قد يثير جدلاً واسعاً وقت عرض تلك الأعمال، وعقد مقارنات فيما بينها، على مستوى القصة والأداء.أول هذه الأعمال المُقرر تقديم جزء ثانٍ منها، هو "السلم والثعبان" لكن في شكلٍ مختلف تماماً عن الجزء الأول، حيث إن الجزء المرتقب سيكون من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين وآخرين، والعمل إخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني، الذي قال لـ"الخليج 365" إنّ: "الجزء الجديد مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول الذي عُرض عام 2001 تقريباً، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.ويُعد فيلم "السلم والثعبان" أحد أبرز الأفلام التي عرضت خلال العقدين الماضيين، وحقق نجاحاً لافتاً سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، وتدور أحداثه حول شخصية "حازم" الفنان هاني سلامة، وهو شاب مستهتر فشل في أن يكون زوجاً جيداً، وفشل في أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل "ياسمين" الفنانة حلا شيحة حياته، فيواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.ومؤخراً، كشفعن بدء تجهيزه للجزء الثاني من فيلمالذي قدمه عام 2004 أي قبل 21 عاماً، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً مع الفنان أحمد السقا؛ حيث كشف ملامح الجزء الجديد، قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "بنكتب الولد اللي كان أحمد السقا تبناه في الفيلم وكبر بعد سنين، لكن لسه السقا ميعرفش".ومن جانبه، كشف أحمد السقا، عن موقفه من تقديم جزءٍ ثانٍ من الفيلم، "كلمت طارق العريان، وقلت له اعمله طبعاً، ولو عايزني أكتبلك تنازل كتابي هعمل كده، وكشف لي طارق أنه يفكر عمل شيء خارج الصندوق، لكن فيلم تيتو يظل من كلاسيكياتي وفيلم أنا بحبه".وعن الفنان الشاب الذي يرشحه؛ ليجسد دور الطفل "رضا" بعد أن أصبح شاباً ويكون بطلاً للفيلم، رشح أحمد غزي، واصفاً إياه بقوله: "أبوه صاحبي، وأنا اللي معلمه تمثيل وهو موهوب جداً، وبرضه فيه نور النبوي موهوب جداً".يذكر أنّ فيلم "تيتو" تدور أحداثه بعد سنوات طوال قضاها داخل اﻹصلاحية بعد قتله ﻷمين شرطة، يعمل "تيتو" في عمليات قذرة لحساب ضابط الشرطة الفاسد "رفعت السكري"، لكن سرعان ما يدرك "تيتو" أن أمامه فرصة جديدة للبدء من جديد حين يقابل رجل اﻷعمال "فارس" الذي يقرر مشاركته في مجال اﻷعمال، و"نور" التي يقع في حبها. والعمل بطولة أحمد السقا، خالد صالح، ضياء عبد الخالق وآخرين، والعمل تأليف وإخراج طارق العريان.يمكنك قراءة.. أبرز 10 أفلام قدمت في أكثر من جزء بالسينما المصريةويدرس، تقديم جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"، لكن بشكلٍ مختلف تماماً؛ حيث سيكون بأبطالٍ جدد لم يسبق لهم الظهور في الثلاثة أجزاء الأولى؛ حيث جرى ترشيح أحمد مالك ليكون من الأبطال، ومن المُقرر أنّ يحسم المخرج موقفه النهائي من تلك التجربة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل، وتحديداً الجزء الأخير الذي حقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر، تخطت 260 مليون جنيه داخل مصر.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3"، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

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