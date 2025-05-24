بهذه الكلمات ماغي بوغصن تهنئ ستيفاني عطالله بزواجها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 11:54 مساءً - حرصت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن على تهنئة العروسين سيتفاني عطالله وجوزيف عبود، وذلك من خلال رسالة وجهتها لهما بعد نشر صورتهما من حفل الزفاف عبر خاصية "ستوري" لحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هكذا هنأت ماغي بو غصن ستيفاني عطالله بزواجها!

شاركت النجمة ماغي بوغصن من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، صورة للعروسين ستيفاني عطالله وجوزيف عبود، وعلقت عليها قائلة: "نتمنى أن نكون قادرين على تحقيق ذلك، تهانينا للعروسين الجميلين ستيفاني وزاف، وأتمنى من الله أن يحفظ حياتكما".

ماغي بوغصن تهنئ ستيفاني عطالله بزفافها - الصورة من حسابها على إنستغرام



وتواجدت مؤخرًا الفنانة ماغي بوغصن مع زوجها المنتج جمال سنان خلال هذه الأيام في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 78، وقد أطلت ماغي بو غصن لأول مرة مع زوجها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات المهرجان، لتخطف الأنظار بإطلالتها المميزة بفستان أزرق ملكي من تصميم جورج حبيقة.

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اللقطات الأولى من حفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

انطلق مساء اليوم حفل زفاف الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله على الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف بأسم "زاف"، وذلك من قلب مدينة جبيل في لبنان وهو المكان الذي بدأت فيه قصة حبهما؛ وقد وثقت النجمة اللبنانية تقلا شمعون بداية مراسم حفل الزفاف من خلال حسابها على "إنستغرام".

حيث نشرت شمعون من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو وثقت من خلاله بدء مراسم حفل زفاف الفنانة ستيفاني عطالله وزوجها جوزيف عبود، حيث ظهر العروسان من داخل إحدى الكنائس أثناء توقيع عقد ومراسم الزواج.

وقد دخلت ستيفاني الكنيسة برفقة والدها على موسيقى أغنية "البكلة" التي تحكي قصة حبهما؛ وبدا عليها التأثر لحين وصولها لزاف الذي كان ينتظرها.

وفي إطلالة خطفت الأنظار؛ أطلت ستيفاني عطالله بفستان زفاف أبيض بدون أكمام، ضيق يأخذ شكل الجسم بقصة ذيل السمكة صمم خصيصًا لها.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من الألماس، كما اعتمدت تسريحة الكعكة مع طرحة زفاف طويلة مطرزة بالكامل، وكذلك مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها؛ فيما أطل العريس زاف ببدلة رسمية أنيقة.

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اعترافات بالحب بين ستيفاني عطالله وزاف

وفي مشهد مميز مليء بالحب والرومانسية خلال الحفل، تبادل العروسان ستيفاني عطالله وجوزيف عبود اعترافات الحب، وقد تداول مقطع الفيديو عدد من رواد مواقع التواصل المحبين والمتابعين للعروسين، حيث يظهر زاف وهو يقول لـ ستيفاني : "من أول يوم قولت لكِ أني سأتزوجك .. شوفتي اليوم ماذا نفعل"، لترد عليه ستيفاني "عم نتزوج".

ليكمل زاف : "قولتلك طالعة حلوة اليوم"، لترد عليه :"اليوم قولت لها لي حوالي 1500 مرة"، لترد عليه هي وتقول له "هل قولت لك أني أحبك اليوم"، فيجاوبها زاف: "اليوم قولتي لي هذه الكلمة 2500 مرة"، لترد : "الآن 2501 أحبك .. أخيرًا صرنا بمفردنا". وجاءت هذه الأعترافات وسط تأثر وتصفيق من قبل الحضور.

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