في مشهد مميز.. اعترافات رومانسية متبادلة بين ستيفاني عطالله وزوجها جوزيف عبود 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 11:54 مساءً - من قلب مدينة جبيل في لبنان، وهو المكان الذي بدأت فيه قصة حبهما، احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني عطالله بحفل زفافها على حبيبها الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف باسم "زاف"، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها الحب والرومانسية والعفوية وسط الأهل والأصدقاء.

اعترافات بالحب بين ستيفاني عطالله وزاف

وفي مشهد مميز مليء بالحب والرومانسية خلال الحفل، تبادل العروسان ستيفاني عطالله وجوزيف عبود اعترافات الحب، وقد تداول مقطع الفيديو عدد من رواد مواقع التواصل المحبين والمتابعين للعروسين، حيث يظهر زاف وهو يقول لستيفاني: "من أول يوم قولت لكِ أني سأتزوجك.. شوفتي اليوم ماذا نفعل"، لترد عليه ستيفاني "عم نتزوج".

ليكمل زاف: "قولتلك طالعة حلوة اليوم"، لترد عليه :"اليوم قولتها لي حوالي 1500 مرة"، لترد عليه هي وتقول له "هل قولت لك إني أحبك اليوم"، فيجيبها زاف: "اليوم قولتي لي هذه الكلمة 2500 مرة"، لترد : "الآن 2501 أحبك.. أخيراً صرنا بمفردنا".

وجاءت هذه الاعترافات وسط تأثر وتصفيق من قبل الحضور.

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اللقطات الأولى من حفل زفاف ستيفاني عطالله وزاف

وقد شاركت النجمة اللبنانية تقلا شمعون من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو وثقت من خلاله بدء مراسم حفل زفاف الفنانة ستيفاني عطالله وزوجها جوزيف عبود، حيث ظهر العروسان من داخل إحدى الكنائس أثناء توقيع عقد ومراسم الزواج.

وقد دخلت ستيفاني الكنيسة برفقة والدها على موسيقى أغنية "البكلة" التي تحكي قصة حبهما؛ وبدا عليها التأثر لحين وصولها لزاف الذي كان ينتظرها.

وفي إطلالة خطفت الأنظار؛ أطلت ستيفاني عطالله بفستان زفاف أبيض بدون أكمام، ضيق يأخذ شكل الجسم بقصة ذيل السمكة صمم خصيصاً لها.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من الألماس، كما اعتمدت تسريحة الكعكة مع طرحة زفاف طويلة مطرزة بالكامل، وكذلك مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها؛ فيما أطل العريس زاف ببدلة رسمية أنيقة.

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هكذا ظهرت ستيفاني عطالله وخطيبها قبل زفافهما!

وكانت النجمة ستيفاني عطالله وخطيبها الفنان اللبناني جوزيف عبود قد فاجآ كل جمهورهما ومحبيهما، والمنتظرين لحفل زفافهما صباح اليوم وقبل ساعات من حفل زفافهما؛ بمقطع فيديو جمعهما من تحت الماء.

حيث ظهرا خلال الفيديو في مشهد مليء بالرومانسية والخيال، من تحت الماء وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، بينما ارتدى زاف بدلة رسمية سوداء، ويضع زاف بإصبعها خاتم الزواج، وعلقت على الفيديو قائلة: "نفس واحد يدوم إلى الأبد".

مقطع الفيديو الذي نشرته ستيفاني من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نال إعجاب الجمهور وكل محبيهم، الذين تمنوا لهما السعادة ودوام الحب، وأعربوا عن حماسهم الشديد لحفل الزفاف الليلة، متوقعين مزيداً من المفاجآت من قبل العروسين.

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