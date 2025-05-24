بعد فوزه بمهرجان كان.. فيلم Sirat رحلة سينمائية مثيرة عن الإنسان المعاصر

أحداث وفريق عمل فيلم "Sirat"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 11:54 مساءً - خلال حفل ختام الدورة الـ78 من، تم الإعلان عن فوز الفيلم الإسبانيللمخرج الإسبانيبجائزة لجنة التحكيم الكبرى.والفيلم الإسباني "Sirat" فيلم درامي تم إنتاجه عام 2025، وجاء من كتابة وإخراج، وشارك ببطولته سيرجي لوبيز، برانو نونيز أرخونا.وتدور أحداث الفيلم حول أب يبحث عن ابنته المفقودة في صحارى جنوب المغرب، حيث يسعى بعد اختفاء ابنته في حفلة موسيقية يُقرر السفر إلى المغرب مع ابنه للبحث عنها.وجاء الفيلم من إنتاج مشترك بين إسبانيا وفرنسا، وتم عرضه للمرة الأولى عالمياً بالمسابقة الرسمية في الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور السينما في إسبانيا في 6 يونيو 2025.

يُمكنكم قراءة: القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2025

المُخرج أوليفر لاكس يؤكد سعيه لتقديم أفلام واقعية

وكان قد تحدث المخرج الإسبانيخلال المؤتمر الصحفي لعرض الفيلم بـ مهرجان كان السينمائي عن أفكاره بشأن أحدث أعماله السينمائية، والذي قد حقق صدى نقدياً وجماهيرياً واسعاً عقب عرضه العالمي الأول، وتم اعتباره عملاً سينمائياً نابضاً بالحياة.وخلال المؤتمر الصحفي كشف أوليفر عن المعنى العامي لكلمة "Sirat" والتي تعني "الطريق" قائلاً: "إنه يُشبه إلى حد ما طقوس العبور. فيه شيء من رحلة البطل، ذلك البطل المُجرّد والمُبَاد، الذي عليه أن ينظر إلى ذاته. يرتبط الفيلم بتقاليد الكأس المقدسة والأساطير القادمة من الهند وبلاد فارس. ولهذه القصص دائماً جانبان: مادي وميتافيزيقي".كما أوضح أنه يرى نفسه متأثراً بمخرجين مثل بريسون وتاركوفسكي، لكنه يفكر أيضاً في الواقع كمجتمع، ويرى تشابهاً مع السينما الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، حيث إنها كانت أفلاماً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجيل معين، في فترة اتسمت بالحروب والعنف وثقافة مضادة.مُضيفا: "نجحت جميع تلك الأفلام، بمحض الصدفة، في تصوير مخاوف الناس وأحلامهم ورغباتهم في ذلك الوقت. لذا أردت أن نكون نحن أيضاً على صلة وثيقة بعصرنا الحالي، وأن نجسد رغبات جيل اليوم"، واختتم لاكس حديثه بالقول: "أعتقد أن فيلمي بمثابة احتفال. إنه احتفال سينمائي بامتياز. نحن ندعو المشاهد إلى تطور حقيقي، أو إلى تحفيز جميع مستويات الإدراك لديه. وأعتقد أن Sirat هو أكثر أفلامي معاصرة".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»