بيلي جويل يُلغي جولته العالمية بسبب مرض نادر في الدماغ

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم الأميركي الشهير بيلي جويل، البالغ من العمر 76 عامًا، عن إلغاء جولته الموسيقية المرتقبة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بعدما شُخّص بإصابته بمتلازمة "استسقاء الرأس الضغطي الطبيعي"، وهي حالة عصبية ناتجة عن تراكم السائل النخاعي في الدماغ، ما تسبب له بمشاكل في الرؤية، السمع، والتوازن، وكان من المقرر أن تنطلق الجولة في 5 يوليو من بيتسبرغ، وتتضمن سلسلة حفلات ضخمة في ملاعب رياضية، يشاركه فيها نجوم مثل رود ستيوارت وستينغ، إلا أن تدهور حالته الصحية في حفلاته الأخيرة استدعى بدء العلاج الطبيعي والانسحاب الكامل من البرنامج الفني، وقال جويل في بيان عبر فريقه: "أشعر بالحزن لإلغاء الحفلات، وأعتذر من الجمهور الذي لطالما دعمني طوال مسيرتي"، ويُعد بيلي جويل من أبرز رموز موسيقى الروك، إذ صعد نجمه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بفضل أغنيات خالدة مثل Piano Man وWe Didn’t Start the Fire.

ووفقًا لشركة "بولستار"، فقد بيع أكثر من 16 مليون تذكرة لحفلاته، ما يجعله من بين أكثر الفنانين استقطابًا للجمهور، إلى جانب أسماء كإلتون جون وبروس سبرينغستين.