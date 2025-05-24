داليا مصطفى تروي موقف جمعها بـ أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثلة المصرية داليا مصطفى عن تفاصيل موقف جمعها بالممثل المصري أحمد السقا في كواليس فيلم "شورت وفانلة وكاب".

وقالت داليا مصطفى في حديث لبرنامج "سبوت لايت": "فيلم شورت وفانلة وكاب فيلم جميل وله ذكريات كتير حلوة. عرفت فيه السقا على حق، رغم إني اشتغلت معاه رد قلبي قبلها علطول. أحمد جدع أوي، وقف جنبي في الفيلم ده بشكل لا تتخيلوه. في حد سخّف علي بدون ذكر أسماء وكنت بعيط، السقا قاللي متخافيش وراح عمل مشكلة مع اللي قاللي الجملة دي".

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