دانا الحلاني تحتفل بالذكرى السنوية الأولى على خطوبتها من آلان سعد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشيف دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، إحتفلت من خلالها بالذكرة السنوية الأولى على خطوبتها من الشاب آلان سعد، حيث ظهرت في الصور معه عندما تقدم لها، بالإضافة إلى لحظات من الحب و الرومنسية.



و علقت دانا على المنشور بكلمات جميلة قالت فيها: "منذ عام مضى، جعلت قلبي ينبض بقوة".

وكانت أطلت دانا على متابعيها، وظهرت بصور أثناء إستمتاعها بوقتها خلال جولتها في شوارع بيروت، وشاركت الجمهور مجموعة من اللقطات المميزة التي إلتقطتها هناك، وإعتمدت لوك كاجوال بسيط لإطلالتها.

وقد نالت إطلالة دانا الحلاني إعجاب متابعيها.

وكانت نشرت دانا الحلاني، صورة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها آلان سعد، أثناء إحتفالهما بعيد ميلادها، وقد ظهر الإثنان وهما يقطعان قالب حلوى المكتوب عليه: "عيد ميلاد سعيد دانا".

