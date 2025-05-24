ماجد المصري يشارك هيفا وهبي غناءً ورقصاً على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في دبي، حيث شاركها الممثل المصري ماجد المصري الرقص والغناء على أغنية "رجب" التي إشتهرت منذ أعوام.



وبعد 20 سنة على طرحها، تصدرت أغنية "رجب" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الترند من جديد، مع إنتشار مقاطع فيديو عديدة للأغنية، مترافقة مع شخصية "رجب الجربتلي"، التي جسدها الممثل المصري ماجد المصري، في مسلسل "إش إش" في الموسم الرمضاني الماضي.

وقد ترافقت مقاطع الفيديو، مع تعليقات تؤكد إعجاب الشابات بشخصية "رجب"، ومدى تفاعلهن معها.