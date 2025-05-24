هيدي كرم تتحدث عن تفاصيل حالة إبنها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصري هيدي كرم عن تفاصيل حالة إبنها نديم الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث أنه يعانيمن تضخم في الكلية اليسرى.



وقالت هيدي كرم عن طبيعة مرض إبنها: "المشكلة عرفتها وقت فيلم جوازة توكسيك وكنت رايحة أقابل المخرج والمنتج وعرفت وقتها إن ابني عنده تضخم في الكلية الشمال ويمكن يضطر يشيلها ويعمل عملية كبيرة. الدكتور وقتها قال إن العملية هتتأجل لبعد رمضان وبدأت تصوير أول جزء من الفيلم وده من الأيام اللي كنت بصور مشهد كوميدي وأخرج أعيط بعد ما أخلصه".