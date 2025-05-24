“العميل السري”.. فاغنر مورا يُتوّج كأفضل ممثل في كان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز الممثل البرازيلي فاغنر مورا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، عن أدائه اللافت في فيلم “العميل السري” للمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، الذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية لهذا العام.

ويجسد مورا في الفيلم شخصية رجل مطارد، ضمن عمل درامي سياسي مشحون بالتوتر والإثارة، نال استحسان لجنة التحكيم والنقاد، واعتُبر أحد أبرز الأعمال البارزة في الدورة الـ78 من المهرجان.

ويُعد فاغنر مورا، البالغ من العمر 48 عامًا، من أشهر نجوم السينما البرازيلية، وحقق شهرة عالمية واسعة من خلال دوره في مسلسل “ناركوس” على منصة نتفليكس، حيث لعب شخصية تاجر المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار.

وقد تسلّم الجائزة بالنيابة عنه المخرج كليبر ميندونسا فيليو، الذي عبّر عن امتنانه قائلاً: “إنه ممثل استثنائي، ولكنه أيضًا إنسان مميز للغاية. آمل أن يعود عليه هذا التكريم بالنفع الكبير”.

وبهذا التتويج، يُسجّل فاغنر مورا حضورًا لافتًا في تاريخ مهرجان كان، ويُعزز مكانته كأحد أبرز ممثلي أمريكا اللاتينية على الساحة العالمية.