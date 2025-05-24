عن أول أدوارها السينمائية.. نادية مليتي أفضل ممثلة في كان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت الممثلة الفرنسية نادية مليتي، البالغة من العمر 23 عامًا، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، عن دورها في فيلم “الأخت الصغيرة” للمخرجة حفصية حرزي، والذي يُعد أول أدوارها السينمائية.

وقدّمت مليتي في الفيلم شخصية “فاطمة”، شابة مسلمة تبلغ من العمر 17 عامًا، تكتشف مثليتها الجنسية في بيئة محافظة، ضمن عمل سينمائي مأخوذ عن رواية سيرة ذاتية للكاتبة فاطمة دعاس، صدرت عام 2020، وقد أثار العمل اهتمامًا واسعًا لما يطرحه من قضايا هوية وتحولات نفسية في سياق اجتماعي حساس.

الممثلة الشابة، وهي طالبة في مجال الرياضة ورُصدت عبر اختبار أداء، عبّرت عن ارتباطها الشخصي بالقصة. وقالت في تصريحات لوكالة فرانس برس خلال المهرجان:

“عندما قرأت الكتاب، شعرت فورًا بتواصل مع القصة لأنها أثرت فيّ بعمق، وكذلك مع هذا السعي للتحرر. لقد شعرت بالقرب منها كثيرًا (…) بسبب محيطها وخلفيتها الاجتماعية”.

ويُعد فوز نادية مليتي أحد أبرز مفاجآت دورة هذا العام، خاصة وأنه يأتي عن أول ظهور سينمائي لها، ما يسلّط الضوء على قدرتها التمثيلية اللافتة، وعلى الرؤية الإخراجية الجريئة للمخرجة حفصية حرزي.