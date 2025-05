شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وإيران وفلسطين يفوزون بجوائز مهرجان كان السينمائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، فوز الفيلم الإيراني "حادث بسيط" بالسعفة الذهبية، فيما نال الجائزة الكبرى فيلم Sentimental Value، بينما حصد جائزة لجنة التحكيم فيلم Sirât وفيلم Sound of Falling، وحصدت نادية ميليتي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Little Sister، بينما نال جائزة أفضل ممثل الممثل واغنر مورا عن دوره في فيلم The Secret Agent ونال مخرج الفيلم كليبر مندونسا فيلهو على جائزة أفضل مخرج.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو لكل من جان بيير داردين ولوك داردين، عن فيلم The Young Mother’s Home، بينما حصد المخرج العراقي حسن هادي على جائزة Camera d’Or عن فيلمه كعكة الرئيس، فيما فاز بجائزة Palme d’Or الفيلم الفلسطيني القصير I’m Glad You’re Dead Now للمخرج توفيق برهوم، وحصد فيلم Ali القصير للمخرج البنجلاديشي عدنان آل راجيف على تنويه خاص، بينما ذهبت جائزة العين الذهبية للفيلم الوثائقي لفيلم Imago.

وشهد المهرجان اليوم السبت حالة من الارتباك، وذلك بعدما انقطع التيار الكهربائي عن جنوب شرق فرنسا، بما يشمل مدينة "كان" ومحيطها، لكن المنظمين قالوا إن الحفل الختامي لن يتأثر بذلك.

كما شهد افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 يوم 13 مايو الماضي، منح النجم روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الشرفية تكريما لمسيرته الممتدة، وذلك بعد 14 عامًا من ترأسه لجنة التحكيم في عام 2011، وقدمها له ليوناردو دي كابريو.

وخلال كلمته وبعد أن شكر المهرجان، انتقد روبرت دي نيرو الرئيس الأمريكي ترامب، منتقدا فرضه تعريفة جمركية على الأفلام المنتجة خارج أمريكا.

وأضاف دي نيرو: "الفن هو الحقيقة، الفن يحتضن التنوع، ولهذا السبب يشكل الفن تهديدا للمستبدين والفاشيين في العالم، ولقد قام رئيس أمريكا الضيق الأفق بقطع التمويل والدعم للفنون والعلوم الإنسانية والتعليم، والآن أعلن عن تعريفة بنسبة 100٪ على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة".

فيما منح مهرجان كان السينمائي، الممثل الأمريكي دينزل واشنطن السعفة الذهبية الفخرية، وذلك قبل عرض "Highest 2 Lowest".

وشهد المهرجان عودة الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي 2025 بتنظيم مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC)، ويهدف إلى إبراز دور مصر كموقع تصوير عالمي فريد ومركز إنتاج سينمائي متكامل، حيث سلط الضوء على الإمكانيات الإنتاجية الهائلة التي توفرها مصر، ودعم المواهب المصرية الشابة، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال تهدف إلى فتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.