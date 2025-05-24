شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تقدم حفلا غنائيا بالعين السخنة يوم 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل جديد في العين السخنة، وذلك يوم 31 مايو المقبل، بحضور عدد كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تقدم روبى عددا من الأغانى الجديدة لجمهورها، وسوف تقدم روبي في الحفل باقة مميزة من أبرز أغانيها، منها «ليه بيدارى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مرة».

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا في الأردن يوم 30 مايو الجاري.

يشار إلى أن آخر أعمال روبى مسلسل إخواتى الذى عُرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بمشاركة نيللى كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، إخراج محمد شاكر خضير.