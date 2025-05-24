The Secret Agent يحصد ثلاث جوائز في مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 10:19 مساءً - تم إسدال الستار عن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 التي بدأت يوم 13 مايو الجاري، حيث تم تسليم الجوائز المرموقة للفائزين والأعمال الرائدة التي لاقت استحساناً وقبولاً لدى لجنة تحكيم المهرجان.

وبينما فاز فيلم Un Simple Accident بالسعفة الذهبية كأفضل فيلم، فاز الفيلم البرازيلي The Secret Agent أو O Agente Secreto بثلاث جوائز.

The Secret Agent يخرج من مهرجان كان بثلاث جوائز

https://www.instagram.com/p/DKC2KPQIUPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC2KPQIUPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC2KPQIUPz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حصد فيلم The Secret Agent جائزة أفضل ممثل، التي ذهبت لـ واغر مورا، ليتم الإعلان مجدداً عن فوز الفيلم بجائزة أخرى أفضل إخراج، والتي ذهبت للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو. هذا بالإضافة حصوله على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما.

فيلم O Agente Secreto" The Secret Agent"

https://www.instagram.com/p/DKC0q5joWJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC0q5joWJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC0q5joWJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

O Agente Secreto أو العميل السري هو فيلم إثارة تاريخي، يروي قصة مارسيلو من البرازيل عام 1977، خبير تكنولوجيا في أوائل الأربعينيات من عمره، هارب. يصل إلى ريسيفي خلال أسبوع الكرنفال، على أمل لمِّ شمله بابنه، لكنه سرعان ما يُدرك أن المدينة ليست ملاذه الآمن الذي يبحث عنه.

الفيلم من تأليف وإخراج كليبر ميندونسا فيلهو، من بطولة فاغنر مورا، أودو كير، غابرييل ليون، وماريا فرناندا كانديدو.

وقد شهد يوم عرض الفيلم احتفالاً مبهجاً على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، حيث قامت فرقة موسيقية برازيلية بأداء الإيقاعات البرازيلية المصاحبة بالرقصات المبهجة التي أضافت سحراً خاصاً لرد كاربت المهرجان غير المعتاد عليه، حيث من المعتاد أن تخطف السجادة الحمراء الأنظار بالنجوم وفساتين النجمات والمجوهرات وتسريحات الشعر.

View this post on Instagram A post shared by Festival de Cannes (@festivaldecannes)

وهنا توقف الجمهور والصحفيون، وحتى بعض النجوم، لمشاهدة العرض، والتصفيق، وربما التقاط فيديو سريع يوثق تلك اللحظة المبهجة.

للمزيد من الأخبار: إيقاعات ورقصات برازيلية مبهجة على رد كاربت مهرجان كان السينمائي

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي

https://www.instagram.com/p/DKC4GiQIQ4C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC4GiQIQ4C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC4GiQIQ4C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفضل فيلم: Un Simple Accident

الجائزة الكبرى Grand Prix: فيلم Sentimental Value، يواكيم ترير

أفضل مخرج: كليبر ميندونسا فيلهو، The Secret Agent

أفضل ممثلة: نادية ميليتي، La petite dernière

أفضل ممثل: واغر مورا، The Secret Agent

جائزة أفضل سيناريو: الأخوان بيير داردن ولوك داردين، The Young Mothers Home

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: Sirat مناصفةً مع فيلم Sound of Falling

الجائزة الخاصة (Prix Spécial): Resurrection، بي غان

جوائز أخرى

جائزة الكاميرا الذهبية: The President’s Cake "كعكة الرئيس" للمخرج حسن هادي

جائزة الكاميرا الذهبية: My Father’s Shadow "ظل أبي" للمخرج أكينولا ديفيز جونيور

جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة: I’m Glad You’re Dead Now "أنا سعيد لأنك ميت الآن" للمخرج توفيق برهوم

جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة: Ali "علي" للمخرج عدنان الراجيف

جائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية: Imago "إيماغو" للمخرج ديني عمر بيتساييف

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لجائزة العين الذهبية: The Six Billion Dollar Man "رجل الستة مليارات دولار" للمخرج يوجين جاريكي

جائزة Palme Dog: Panda لفيلم The Love That Remains

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام): The Secret Agent "العميل السري" للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام): Urchin "القنفذ" للمخرج هاريس ديكنسون

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام الموازية) "أوديسة الهندباء"، موموكو سيتو

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»