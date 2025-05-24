نجوم العالم يودّعون مهرجان كان السينمائي 2025.. ويتألقون على السجادة الحمراء الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 10:19 مساءً - اختُتمت منذ قليل السجادة الحمراء الأخيرة للدورة الـ 78 بمهرجان كان السينمائي الدولي 2025، والذي بدأت فعالياته منذ 13 مايو الجاري، وحمل في طياته العديد من الفعاليات السينمائية الثرية. وحضر الريد كاربت عدد كبير من نجوم وصناع السينما الذين جاءوا من كل صوب ونحو، استعدادًا لحفل الختام الذي بدأ منذ دقائق.

ختام مهرجان كان 2025

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خطفت النجمة العالمية كيت بلانشيت الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء، حيث يُعد هذا الظهور هو الأول لها على ريد كاربت الدورة الحالية، وكانت قد شاركت أمس بإحدى المؤتمرات الصحفية على هامش المهرجان.

كما سجلت نجمة بوليوود عليا بهات الحضور الثاني لها على السجادة الحمراء، بعد أن ظهرت أمس في العرض الخاص لفيلم Mastermind (العقل المدبر). وارتدت بهات اليوم ساري هندي باللون الذهبي.

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كما حضرت المغنية الهندية ديبتي سادواني، المؤثرة بريتيكا سواروب، الممثلة الأمريكية إيل فانينغ، فريق عمل فيلم "sirat" أحد الأفلام المرشحة للسعفة الذهبية، فريق عمل فيلم "sentimental value"، جين فوندا، وعارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري.

هذا بالإضافة لفريق عمل الفيلم الألماني sound falling، وفريق عمل the secret agent، فريق عمل فيلم la petite dernière للمخرجة الفرنسية ذات الأصول التونسية حفصية حرزي، لجين عضاضة، كما حضر لجنة تحكيم الأفلام الطويلة سويًا، على رأسهم رئيسة لجنة التحكيم النجمة جولييت بيونش، وهالي بيري.

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الأفلام السينمائية المُشاركة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي

يُذكر أن المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025 تشهد مُشاركة عدد كبير من الأفلام السينمائية من مُختلف دول العالم، والتي نستعرضها لكم:

Die My Love, Lynne Ramsay

Mother and Child, Saeed Roustaee

In Simple Accident, Jafar Panahi

Sentimental Value, Jochim Triet

Romeria, Carla Simone

The Mastermind, Kelly Reichardt

Dossier 137, Dominik Moll

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho

Fuori, Mario Martone

Two Prosecutors, Sergei Loznitsa

Nouvelle Vague, Richard Linklater

Sirat, Oliver Laxe

La Petite Derniere, Hafsia Herzi

The History of Sound, Oliver Hermanus

Young Mothers, Jean-Pierre and Luc Dardenne

Eddington, Ari Aster

The Phoenician Scheme, Wes Anderson

Renoir, Chie Hayakawa

Alpha, Julie Ducournau

Leave One Day, Amelie Bonin

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