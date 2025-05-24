عرض فيلم ريستارت لـ تامر حسني في أمريكا

أماكن عرض فيلم "ريستارت" في أمريكا

قصة وأبطال فيلم "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 10:19 مساءً - كشفت إحدى شركات التوزيع، والمسؤولة عن عرض الأفلام العربية في دور السينما الأمريكية، عن طرح فيلم "ريستارت" للفنانفي عددٍ من الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الجمعة 30 مايو، وذلك في ضوء الاحتفالات بعيد الأضحى 2025وأوضحت أن فيلم تامر حسني الجديد سيُعرض في عددٍ محدود من السينمات هناك، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، منها ولاية: ألاباما، وأريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وفلوريدا، وجورجيا، وإنديانا، ولويزيانا، وماريلاند، ماساتشوستس، وميشيغان، ونيوجيرسي، ونيويورك، وكارولاينا الشمالية، وتكساس وغيرها.فيلم "ريستارت" سيُطرح في مصر والوطن العربي اعتباراً من يوم 29 مايو الجاري. ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها في المجتمع؛ فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند. وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائيوهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا؛ فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما؛ فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور. مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.

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أفلام عيد الأضحى 2025

ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مشاركة 3 أفلام فقط، منها فيلما: "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، والمُمتد عرضه منذ موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وذلك نظراً لإقبال الجمهور عليه، وتحقيقه أرقاماً قياسية.كما ينافس الفنان كريم عبد العزيز بفيلم "المشروع X" والذي انطلق عرضه اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، ويُشاركه البطولة كلٌّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني. وإنتاج تامر مرسي.تدور أحداثه حول عالِم مصريات يُدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية. فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغيّر مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغيّر حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أن يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأن تظل سراً مدفوناً؛ ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة. فمن ينتصر على الآخر؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».