"سجن النسا" يواصل التألق وسط إقبال جماهيري لافت

ميرنا وليد - بيروت - يواصل العرض المسرحي "سجن النسا"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، جذب الجمهور وتحقيق نجاح جماهيري لافت على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني وسط القاهرة، حيث يشهد المسرح إقبالًا متزايدًا مع كل ليلة عرض .



المسرحية تُعرض أسبوعيًا مساء الخميس والجمعة في تمام الساعة الثامنة، وتحمل توقيع المخرج يوسف مراد منير، وتعتمد في نصها على رائعة الكاتبة الراحلة فتحية العسال، التي تُعد من أبرز النصوص النسوية في المسرح المصري.

يشارك في بطولة العرض مجموعة كبيرة من الممثلات، من بينهن هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، وآية أبو زيد، إلى جانب تمثيل وغناء الفنانة هبة سليمان، ويضم الفريق الإبداعي للمسرحية كلًا من: الشاعر أحمد الشريف، الملحن محمد عزت، مصممة الأزياء سارة شكري، مهندس الديكور محمود صلاح، ومهندس الإضاءة محمود الحسيني، فيما تولى محمد بيلا تصميم الاستعراضات.