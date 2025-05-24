شاهدوا.. ياسمين صبري ترتدي أغلى قطعة موجودة ضمن اطلالات المجوهرات في كان

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن تفاصيل إطلالتها المميزة خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي في فرنسا.

وتألقت ياسمين صبري بفستان رائع باللون الأخضر الفاتح من دون أكمام وبقصة مميزة للغاية، وقالت ياسمين: "أنا مش لوحدي، أنا معايا فريق، الإستايليست كارول بوخالد، ومصمم الفستان جون بيير خوري".

وكشفت الممثلة المصرية أن المجوهرات التي تزينت بها خلال المهرجان هي من دار Chopard وهي كانت الأغلى في المهرجان، وقالت: "مقدرش أقول أسعار، لكن أقدر أقول إن دي أغلى قطعة موجودة ضمن اطلالات المجوهرات في كان".

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