زوج يومي يقدم لها هدية خيالية وبسعر مرتفع

ميرنا وليد - بيروت - حضرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي يمنى خوري، الشهيرة بيومي مهرجان كان السينمائي برفقة زوجها غورهان كيزيلوز، بأول ظهور علني لهما سوياً.

ووثقت يومي تقديم زوجها هدية خيالية لها خلال حضورهما مزاد علني خاص بحفل خيري، حيث إشترى لها لوحة الملكة اليزابيت التي تحمل اسم The lightness of being بـ340 ألف يورو، وقد عبّرت عن حماسها وسعادها بحصولها على اللوحة من الفنان البريطاني كريس ليفين.

وقد نشرت إحدى الصفحات صورة لنجمة مواقع التواصل الإجتماعي يومي خوري مع زوجها الملياردير التركي-البريطاني غورهان كيزيلوز، من مشاركتهما في إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي في فرنسا. وظهرت يومي جنباً إلى جنب مع زوجها، وذلك في أول صورة تُسرب لهما معاً.

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