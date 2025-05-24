شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى وكيت بلانشيت وإيل فانينج فى ختام مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من النجمة العالمية هالي بيري والنجمة العالمية كيت بلانشيت وإيل فانينج وجون سي رايلي وسيمون آشلي، إلى ختام الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، حيث زينوا السجادة الحمراء للختام بأزيائهم التي تنوعت من الأبيض والأسود والأحمر.

كما شهد افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 يوم 13 مايو الماضي، منح النجم روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الشرفية تكريما لمسيرته الممتدة، وذلك بعد 14 عامًا من ترأسه لجنة التحكيم في عام 2011، وقدمها له ليوناردو دي كابريو.

وخلال كلمته وبعد أن شكر المهرجان، انتقد روبرت دي نيرو الرئيس الأمريكي ترامب، منتقدا فرضه تعريفة جمركية على الأفلام المنتجة خارج أمريكا.

وأضاف دي نيرو: "الفن هو الحقيقة، الفن يحتضن التنوع، ولهذا السبب يشكل الفن تهديدا للمستبدين والفاشيين في العالم، ولقد قام رئيس أمريكا الضيق الأفق بقطع التمويل والدعم للفنون والعلوم الإنسانية والتعليم، والآن أعلن عن تعريفة بنسبة 100٪ على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة".

فيما منح مهرجان كان السينمائي، الممثل الأمريكي دينزل واشنطن السعفة الذهبية الفخرية، وذلك قبل عرض "Highest 2 Lowest".

وشهد المهرجان عودة الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي 2025 بتنظيم مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC)، ويهدف إلى إبراز دور مصر كموقع تصوير عالمي فريد ومركز إنتاج سينمائي متكامل، حيث سلط الضوء على الإمكانيات الإنتاجية الهائلة التي توفرها مصر، ودعم المواهب المصرية الشابة، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال تهدف إلى فتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.



رئيسة لجنة التحكيم جولييت بينوش (يسار) وعضو لجنة التحكيم هالي بيري



هالى بيري



سيمون آشلي



إيل فانينغ