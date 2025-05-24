مملكة الحرير يعيد سارة التونسي للدراما المصرية بعد 5 سنوات من أزمتها مع جمال العدل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 08:56 مساءً - تعود الفنانة سارة التونسي إلى الدراما المصرية بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من 5 سنوات تقريباً، منذ أزمتها الشهيرة مع المنتج جمال العدل، والذي توعّد إياها آنذاك بعدم العمل معه في أي مشروع فني. إذ تشارك في مسلسلٍ جديد يحمل اسم "مملكة الحرير" والمُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية في شهر يونيو المقبل.
كما تأخرت أكثر من مرة على موعد التصوير، واضطرت النجمة يسرا لانتظارها أكثر من خمس ساعات لتصوير مشهد يجمعهما، كما طلبت إحضار كوافير وماكيير خاص بها. وقد تصاعدت تلك الأزمة بشكلٍ سريع حتى وصلت إلى ساحات القضاء؛ حيث طالبتها الجهة المنتجة بتعويض مادي بـ10 ملايين جنيه.
سارة التونسي أصدرت أكثر من بيانٍ آنذاك؛ كونها رأت أن الأزمة تُسيء لسُمعتها الإنسانية والفنية؛ قائلة: "حفاظاً على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكلٍ أكبر؛ فإنني أنفي كلّ ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل، أو أن يكون لديّ مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون قد تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل، وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والادعاءات الكاذبة، سيحاسب قانوناً بتهمة التشهير وتشويه السمعة".
وأشارت إلى أنها كانت ستُشارك في 5 مسلسلات في هذا الموسم، إلا أن "العدل جروب" طالبتها بالاعتذار عن تلك الأعمال، بشأن التفرغ لـ"حرب أهلية". قائلة: "شركة العدل جروب تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرغ لمسلسل (حرب أهلية)، ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل من دون إعلامي بذلك؛ مما تسبب في خروجي من الموسم الرمضاني، وتسبّب لي في خسائر مالية كبيرة. ثم عندما أرفض هذا الظلم، يتم التعدي عليّ وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي، ثم لم يكف الشركة ذلك؛ فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه! من يطالب من؟!"
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وتدور أحداثه حول "سكر" نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.
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سارة التونسي في "مملكة الحرير" لا تنسى ولا تسامحوتجسد سارة التونسي في مسلسل "مملكة الحرير" شخصية "ريحانة"، والتي وصفتها بقولها: "ريحانة. من العار إلى العرش. ريحانة لا تنسى ولا تسامح". حيث نشرت البوستر الفردي لها عبْر حسابها على "إنستغرام"، وتلقت تفاعلاً كبيراً من قِبل جمهورها بعد تلك العودة.
مسلسل "مملكة الحرير""مملكة الحرير" يجمع بين عناصر الخيال والمغامرة، في سياق درامي تدور أحداثه حول صراع على السلطة. وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي. وبطولة: كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد غزي، وعمرو عبد الجليل، ووليد فواز، وسارة التونسي وغيرهم. ومن المُقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.
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تفاصيل أزمة سارة التونسي وجمال العدليُذكر أنّ أزمة سارة التونسي وجمال العدل نشبت في كواليس مسلسل "حرب أهلية"، للفنانة يسرا، والذي عُرض عام 2021؛ حيث جرى استبعادها وجاءت بدلاً عنها الفنانة أروى جودة؛ حيث أشارت الشركة المنتجة آنذاك إلى أنها أثارت عدة أزمات مع فريق العمل. وجاءت الغلطة الفاصلة عندما احتدت في المناقشة مع النجم السوري باسل خياط، وطلبت مساواتها بالنجمة يسرا.
كما تأخرت أكثر من مرة على موعد التصوير، واضطرت النجمة يسرا لانتظارها أكثر من خمس ساعات لتصوير مشهد يجمعهما، كما طلبت إحضار كوافير وماكيير خاص بها. وقد تصاعدت تلك الأزمة بشكلٍ سريع حتى وصلت إلى ساحات القضاء؛ حيث طالبتها الجهة المنتجة بتعويض مادي بـ10 ملايين جنيه.
سارة التونسي أصدرت أكثر من بيانٍ آنذاك؛ كونها رأت أن الأزمة تُسيء لسُمعتها الإنسانية والفنية؛ قائلة: "حفاظاً على سمعتي (الشخصية والمهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكلٍ أكبر؛ فإنني أنفي كلّ ما تردد على لسان شركة العدل جروب بخصوص حصولي على تصريحات العمل، أو أن يكون لديّ مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون قد تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل، وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل والادعاءات الكاذبة، سيحاسب قانوناً بتهمة التشهير وتشويه السمعة".
وأشارت إلى أنها كانت ستُشارك في 5 مسلسلات في هذا الموسم، إلا أن "العدل جروب" طالبتها بالاعتذار عن تلك الأعمال، بشأن التفرغ لـ"حرب أهلية". قائلة: "شركة العدل جروب تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرغ لمسلسل (حرب أهلية)، ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل من دون إعلامي بذلك؛ مما تسبب في خروجي من الموسم الرمضاني، وتسبّب لي في خسائر مالية كبيرة. ثم عندما أرفض هذا الظلم، يتم التعدي عليّ وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي، ثم لم يكف الشركة ذلك؛ فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه! من يطالب من؟!"
يمكنك قراءة.. من السعودية ولبنان وتونس والإمارات.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية
آخر أعمال سارة التونسي في الدراما المصريةيذكر أنّ آخر تواجد فني لـ سارة التونسي في الدراما المصرية، كانت من خلال مسلسل "بـ100 وش" الذي عُرض عام 2020، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وهو بطولة نيللي كريم، الفنان آسر ياسين، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، وسلوى محمد علي، ومن تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
وتدور أحداثه حول "سكر" نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»