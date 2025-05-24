مهرجان كان 2025: فوز فيلم "العميل السري" بجائزة "فيبريسي" بمسابقة الإتحاد الدولي لنقاد السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 08:56 مساءً - تم الإعلان عن فوز فيلم "العميل السري - O Agente Secreto" للمخرج كليبر ميندونسا فيليو بجائزة فيبريسي في فئة الاختيار الرسمي- المسابقة، التي تمنحها الاتحاد الدولي لـ نقاد السينما وذلك على هامش الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025.

مُشاركة البرازيل ضيف شرف بـ مهرجان كان السينمائي 2025

وجاءت مُشاركة البرازيل بدورة هذا العام من مهرجان كان السينمائي 2025 ضيف شرف، وقد فاز فيلم "العميل السري - O Agente Secreto" للمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو بجائزة فيبريسي في فئة الاختيار الرسمي وهي المسابقة التي تمنحها الاتحاد الدولي لنقاد السينما.

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وتدور أحداث الفيلم في البرازيل حينما كانت تحت الحكم العسكري عام 1977 وجسد بطولته واجنر مورا، وتدور أحداث الفيلم من خلال إستعراض عدد من القضايا الإجتماعية والسياسية في البرازيل.

ختام الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025

انطلق مساء اليوم حفل ختام الدورة الـ78 من2025 والذي يشهد العديد من الفعاليات ومن أبرزها تقديم لجنة التحكيم برئاسة جولييت بينوش، جوائزها في الحفل الذي يُقدّمه لوران لافيت.

ويشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان، وهي "السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم"، وسيُعرض بعد ذلك الفيلم الفائز بـ السعفة الذهبية في مسرح غراند تياتر لوميير، مُختتماً بذلك هذه الدورة الثامنة والسبعين الرائعة.

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وقد أقيم حفل الختام على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي، وقد أصدر مهرجان كان السينمائي الدولي بياناً رسمياً اليوم أعلن فيه انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مدينة كان والمناطق المحيطة بها. ووفقاً للبيان؛ فإنه في هذه المرحلة، لم يتم تحديد سبب الانقطاع بعد، ومازالت جهود الترميم جارية.

وأشار البيان إلى أن قصر المهرجانات تحوّل إلى مصدر طاقة مستقل؛ مما يسمح لجميع الأحداث والعروض المُجدوَلة، بما في ذلك حفل الختام، بالمُضي قُدُماً كما هو مخطط لها. ولكن تم تعليق العروض في سينمات سينيوم مؤقتاً، وسيتم استئنافها بمجرد استعادة الكهرباء.

وأفاد الحضور في المهرجان، أن خدمة الواي فاي والسلالم المتحركة كانت تعمل داخل القصر. وتشير التقارير إلى عودة الكهرباء إلى بعض قاعات العرض.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي- كأحدث مشكلة عملية تُصيب مهرجان كان هذا العام- بعد أن سقطت شجرة نخيل على ممشى كروازيت؛ مما أدى إلى إصابة منتج ياباني، يوم السبت الماضي 17 مايو.

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