القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 08:56 مساءً - في أجواء اعتلى فيها صوت التصفيق الحار، وتلألأت أضواء الكاميرات، أُسدل الستار عن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2025 في نسخته الـ 78 بحفل توزيع الجوائز، حيث تَسلَّم صناع الأفلام جوائزهم في ليلة تُوَّج فيها الإبداع، والجمال، والابتكار السينمائي من مختلف أنحاء العالم.

وقد سلمت كيت بلانشيت الجائزة الأخيرة في الحفل وهي جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، التي ذهبت لفيلم Un Simple Accident، والتي تُعد أرفع جائزة في المهرجان، لما حمله من رؤية فنية جريئة ورسالة إنسانية عميقة.

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي

https://www.instagram.com/p/DKC4GiQIQ4C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC4GiQIQ4C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKC4GiQIQ4C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفضل فيلم: Un Simple Accident

الجائزة الكبرى Grand Prix: فيلم Sentimental Value، يواكيم ترير

أفضل مخرج: كليبر ميندونسا فيلهو، The Secret Agent

أفضل ممثلة: نادية ميليتي، La petite dernière

View this post on Instagram A post shared by Festival de Cannes (@festivaldecannes)

أفضل ممثل: واغر مورا، The Secret Agent

جائزة أفضل سيناريو: الأخوان بيير داردن ولوك داردين، The Young Mothers Home

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: Sirat مناصفةً مع فيلم Sound of Falling

الجائزة الخاصة (Prix Spécial): Resurrection، بي غان

جوائز أخرى

https://www.instagram.com/p/DKCy869ok_K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKCy869ok_K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKCy869ok_K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جائزة الكاميرا الذهبية: The President’s Cake "كعكة الرئيس" للمخرج حسن هادي

جائزة الكاميرا الذهبية: My Father’s Shadow "ظل أبي" للمخرج أكينولا ديفيز جونيور

جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة: I’m Glad You’re Dead Now "أنا سعيد لأنك ميت الآن" للمخرج توفيق برهوم

جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة: Ali "علي" للمخرج عدنان الراجيف

جائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية: Imago "إيماغو" للمخرج ديني عمر بيتساييف

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لجائزة العين الذهبية: The Six Billion Dollar Man "رجل الستة مليارات دولار" للمخرج يوجين جاريكي

جائزة Palme Dog: Panda لفيلم The Love That Remains

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام): The Secret Agent "العميل السري" للمخرج كليبر ميندونسا فيلهو

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام): Urchin "القنفذ" للمخرج هاريس ديكنسون

جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (في مسابقة الأفلام الموازية) "أوديسة الهندباء"، موموكو سيتو

الأفلام وصُناعها الفائزين بجوائز مُسابقة "نظرة ما"

أُقيم يوم أمس الجمعة 23 مايو حفل توزيع جوائز قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، وبدأ الحفل بعرض مقطع فيديو للأفلام المُشاركة بمسابقة "نظرة ما"، وعقب ذلك تم تكريم فريق تنظيم المُسابقة في المهرجان مثل المُعتاد كل عام.

يُمكنكم قراءة: سماء بلا أرض فيلم افتتاح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي

وقد تم خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "نظرة ما" عن منح جائزة الإخراج للمُخرجين الفلسطينيين الأخوين طرزان، عرب ناصر عن فيلم "كان ياما كان في غزة" وإستقبل الحضور إعلان الجائزة بحفاوة شديدة.

كما تم الإعلان عن فوز الممثلة Cléo Diara بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن مُشاركتها ببطولة فيلم "I Only Rest in the Storm"، كما فاز بجائزة أفضل ممثل الفنان فرانك ديلان عن مُشاركته ببطولة فيلم "Urchin"، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو لـ هاري لايتون عن فيلم "Pillion" فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى سيمون موسا سيتو عن فيلم "A Poet".

كما حصد جائزة "نظرة ما" أفضل فيلم "The Mysterious Gaze of the Flamingo" لـ دييغو سيسبيديس.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»