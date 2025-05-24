سحر فوزي تتكفل بعلاج حنان اللولو بعد إعلان إصابتها بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن الممثلة السورية سحر فوزي ومجموعة من الأشخاص إتخذوا قرار بالتكفل بعلاج الممثلة السورية حنان اللولو ومتابعة وضعها الصحي بشكل دوري بعدها إعلانها إصابتها بالسرطان وسوء وضعها الصحي.



وكانت حنان قد كشفت عن حالتها الصحية الصعبة، بعد خصوعها لعملية للمعدة، وذلك إثر إصابتها بمرض خبيث، استدعى استئصال جزء من المعدة.

وقالت حنان اللولو في حديث خاص مع موقع الخليج 365: "صحتي جيدة لا بأس، لكن في الحقيقة أنا متعبة بسبب العملية، الوضع أفضل من السابق، لكني ما زلت في الفراش، ولا أستطيع المشي".

وبكت حنان اللولو، وقالت: "الله مفضّل عليّ من كل الجهات، مو ناقصني شي غير ترجع صحتي وأوقف على رجليي، واشتغل متل الأول، وخلي الجمهور يرجع يحبني متل ما كان زمان، هاد كل يلي بتمناه".

وبينت حنان اللولو أنها ظلمت في مهنتها، مؤكدة أنها لم تأخذ حقها حتى اليوم بقولها: "أخذت حقي فقط بمحبة الجمهور، أما من الناحية المادية، فلم تقدم لي هذه المهنة أي شيء مرضٍ ومفيد"، وذلك بسبب قلة الأجور في الأعمال التي شاركت بها.