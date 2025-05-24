ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية شاكيرا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص من حفلها الأخير في مونتريال، والذي شهد حادثة وقوعها على المسرح.

وعلقت شاكيرا: "شكرًا لجمهوري على نفاد تذاكر 30 عرضًا، أتمنى لكم عرضًا سعيدًا بمناسبة الذكرى الثلاثين.. جمهورٌ رائعٌ الليلة، يُصدح بألحان الروك".

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاكيرا، ظهرت فيه وهي تسقط على خشبة المسرح.

وفي التفاصيل، تعرضت شاكيرا خلال حفلها الأخير في مدينة مونتريال الكندية، لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح، إذ بينما كانت تقوم بحركات استعراضية وتسير رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت وسقطت على الأرض.

وتصدرت شاكيرا الترند بردة فعلها، إذ بدلا من الارتباك من الموقف، وقفت مبتسمة وتصرفت بثقة كبيرة وبطريقة مرحة، وأكملت غناءها بسلاسة وسط تشجيع الجمهور.

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وتمنوا لها السلامة، كما أعربوا عن اعجابهم بردة فعلها.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا أول ما قالته شاكيرا بعد حادثة وقوعها على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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