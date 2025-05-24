هيا مرعشلي تضج أنوثة وجمال بإطلالتها الخيالية من روما

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي على متابعيها بصورة رائعة، شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها اثناء زيارتها إلى روما في إيطاليا، و كانت ترتدي كروب توب باللون الأبيض و الازرق مورد ذات اكمام قصيرة، مع سروال ابيض، مستعرضةً رشاقتها و جمالها.



و من الناحية الجمالية، ربطت هيا شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجمهور، مقطع فيديو إحتفالاً بعيد الحب، وظهرت وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بأسلوب ملفت للغاية.

وعلقت هيا مرعشلي على الفيديو قائلة: "احتفالاً بكل محاولات حب الذات، عيد حب سعيد أحبائي".

