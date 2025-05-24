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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي على متابعيها بصورة رائعة، شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها اثناء زيارتها إلى روما في إيطاليا، و كانت ترتدي كروب توب باللون الأبيض و الازرق مورد ذات اكمام قصيرة، مع سروال ابيض، مستعرضةً رشاقتها و جمالها.
و من الناحية الجمالية، ربطت هيا شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجمهور، مقطع فيديو إحتفالاً بعيد الحب، وظهرت وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بأسلوب ملفت للغاية.
وعلقت هيا مرعشلي على الفيديو قائلة: "احتفالاً بكل محاولات حب الذات، عيد حب سعيد أحبائي".
كانت هذه تفاصيل خبر هيا مرعشلي تضج أنوثة وجمال بإطلالتها الخيالية من روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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