ممثلة سورية تحتفل بحفل زفافها.. وزوجها يصمم لها الفستان

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة السورية لمى إبراهيم بزواجها على مصمم الأزياء السوري باسل حمصاني في دبي بعيداً عن الإعلام وأهل الفن.

وشاركت لمى إبراهيم الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها أجواء الحفل، مؤكدة أن الفستان من تصميم زوجها، وعلقت قائلة: "وانعقد العهدُ بين قلبي وقلبه

الله يباركلنا ببعض بحبك، الفستان من تصميم زوجي باسل حمصاني، وشكر خاص وكبير لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم في أجمل مدين دبي".

يذكر أن لمى غابت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وظهرت بعد ذلك بملامح مختلفة تماماً عما إعتاد عليه بها الجمهور.

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