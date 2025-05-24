متلازمة نادرة تُبعد بيلي جويل عن المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن فريق النجم الأميركي بيلي جويل، مساء الجمعة، إلغاء سلسلة حفلاته الغنائية التي كانت مقررة في الولايات المتحدة، كندا، والمملكة المتحدة، بسبب معاناته من استسقاء الرأس الضغطي الطبيعي، وهو اضطراب عصبي نادر ناجم عن تراكم السائل النخاعي في الدماغ، ويتسبب بمشاكل في الرؤية، السمع، والتوازن.

وكان من المقرر أن ينطلق المغني وعازف البيانو البالغ من العمر 76 عامًا في جولته يوم 5 يوليو المقبل من مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، على أن تشمل حفلات في ملاعب رياضية، بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين من بينهم رود ستيوارت وستينغ.

وأشار البيان الصادر عن فريق جويل إلى أن قرار الإلغاء جاء بعد تدهور حالته الصحية خلال الحفلات الأخيرة، حيث بدأ يعاني من مشاكل في السمع والبصر، ما استدعى بدءه جلسات علاج طبيعي للسيطرة على الأعراض والتخفيف من تأثيراتها على حياته اليومية.

وأوضحت وكالة فرانس برس، التي نقلت البيان، أن الجولة التي كان من المفترض أن تمتد على مدار عام كامل، قد أُلغيت بالكامل، في حين لم يتم الإعلان عن مواعيد بديلة حتى اللحظة.

ويُعدّ بيلي جويل من أبرز رموز موسيقى الروك الأميركية، وقد اشتهر بأعمال خالدة مثل “Piano Man” و*”Uptown Girl”*، كما حصد خلال مسيرته الممتدة لعقود جوائز غرامي وملايين المبيعات، وواصل تقديم العروض الحية حتى السنوات الأخيرة رغم تقدمه في السن.

يأتي هذا الإلغاء بمثابة صدمة لعشاقه حول العالم، خاصة أن هذه الجولة كانت تُعد من أبرز الأحداث الموسيقية لهذا العام، بمشاركة فنانين مخضرمين وجماهير ضخمة كانت تستعد للترحيب به في حفلات منتظرة.