كريم بنزيما ولينا خضري يعلنان ارتباطهما رسميًا من مهرجان كان السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهورٍ مفاجئ خطف الأضواء، أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، والممثلة الفرنسية من أصل جزائري لينا خضري، ارتباطهما رسميًا، خلال مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي الدولي، مساء الجمعة.

ووثّقت عدسات المصورين لحظات من الانسجام والتقارب بين الثنائي، ليضعا بذلك حدًا للشائعات التي لاحقتهما خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا الإعلان غير المباشر خلال حضور بنزيما لدعم خضري، التي عادت إلى مهرجان كان هذا العام بفيلمين جديدين هما: “نسور الجمهورية” و**”13 يومًا، 13 ليلة”**، مما يؤكد استمرار تألقها كأحد أبرز وجوه السينما الفرنسية الشابة.

وقد تصدّر الثنائي سريعًا قوائم البحث عبر محرك “غوغل”، واعتبر جمهور النجم الفرنسي الظهور الرسمي في كان بمثابة إعلان علني للارتباط، خاصة أن الحياة الخاصة لبنزيما لطالما كانت محط اهتمام إعلامي واسع، بخلاف لينا خضري التي تحتفظ بتفاصيل حياتها بعيدًا عن الأضواء.

وكانت الصحف الفرنسية، وعلى رأسها Le Parisien، قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن كريم بنزيما أب لأربعة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، هن: كلوي دو لوني، ممرضة من جزيرة لاريونيون، وكورا غوتييه، وجوردان أوزونا، وكلتاهما من عارضات الأزياء.

أما لينا خضري، فقد شكّلت منذ مشاركتها اللافتة في فيلم “بابيشا” للمخرجة مونيا مدور عام 2019، حضورًا دائمًا في مهرجان كان، حيث قدّمت خلال الأعوام التالية أعمالاً متنوّعة منها:

“غاغارين” (2020)،

“ذا فرينش ديسباتش” (2021)،

“إخوتنا” (2022)،

و**”نوفمبر”** (2023)،

في تأكيد متواصل على مكانتها المتقدّمة بين نجمات الجيل الجديد.

تنحدر خضري من أصول جزائرية، وقد نشأت في فرنسا وسط بيئة فنية وثقافية؛ فوالدها صحافي، ووالدتها أستاذة كمان. حصلت على شهادة البكالوريا في المسرح وهي في الثامنة عشرة من عمرها، ثم درست الفنون الدرامية قبل أن يتم اختيارها لدورها السينمائي الأول في فيلم “السعداء” للمخرجة صوفيا جما.

وقد حصدت جائزة أفضل ممثلة في قسم “آفاق” بمهرجان البندقية السينمائي عن هذا الدور، قبل أن تُتوّج بجائزة أفضل ممثلة واعدة في جوائز السيزار عن دورها في “بابيشا”.

وفي تصريحات سابقة، عبّرت خضري عن توجهها الفني بقولها: “أحتاج أن تحمل مشاريعي هوية فنية قوية وأن تكون مختلفة تمامًا عن بعضها. لا بد أن تجرفني القصة وشخصيتي معها، وإلا أشعر بالملل.”

ظهور بنزيما إلى جانبها في لحظة مفصلية من مسيرتها، يعكس دعماً واضحًا لمسيرتها السينمائية، ويمنح العلاقة بعدًا جديدًا أمام جمهور كل منهما.